Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Chiara Angaroni, consigliera comunale del Pd, sul tema della partecipazione, affrontato nell’ultimo consiglio comunale con la mozione di Obiettivo Saronno, poi ritirata.

“Con l’ascolto si fa comunità”: è una delle colonne portanti del nostro programma.

Ancor prima che ci insediassimo, abbiamo lavorato per la partecipazione. Quando eravamo in piazza durante la campagna elettorale e incontravamo la gente, i cittadini ci ponevano domande. La sera poi ci trovavamo con i gruppi di lavoro per redigere il programma e ci confrontavamo sulle richieste della città. Quella è partecipazione.

Ogni giorno quando usciamo di casa e parliamo con le persone, quello è confronto, quella è partecipazione quotidiana.

Tutti gli eventi fatti quest’anno che hanno coinvolto la cittadinanza, ad esempio quelli sulle mappature, sono esempi di partecipazione. Il cittadino ha un ruolo proattivo perché è parte del processo. Proattivo perché, come dice la parola, agisce per. Le associazioni in tal senso sono anche modi per il cittadino di prendersi cura della città.

Non parliamo solo di partecipazione con l’accezione negativa di chi deve lamentarsi facendo diventare il confronto una bagarre: quello è uno spazio che dà l’illusione della partecipazione ma in cui il cittadino ha un ruolo passivo. Come accadeva nel Settecento francese con i “Quaderni delle lamentele”, in cui i sudditi scrivevano le loro rimostranze ma rimanevano fini a se stesse.

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