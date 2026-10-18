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SARONNO – «La Robur è una storia di Saronno e deve continuare a esserlo, senza alcun indugio». Anche Mario Busnelli, figura molto conosciuta in città per il suo impegno nel volontariato e nel sociale, è intervenuto nel dibattito sulla possibile vendita del Centro giovanile Ronchi di via Colombo da parte della parrocchia. Busnelli, che in passato ha ricoperto incarichi di responsabilità nella Robur calcio, ha affidato ai social un intervento appassionato, nel quale ha ripercorso i sacrifici economici e l’impegno di tanti volontari per realizzare e mantenere la struttura.

«Quando fui presidente Robur calcio investii una quantità di denaro davvero considerevole. Se oggi i lampioni sono accesi e gli impianti funzionano, è anche perché all’epoca sostenemmo spese importanti per gli interventi e per gli scavi. Senza dimenticare quanto costava mantenere in attività tutto il settore calcio, con una miriade di bambini», ha ricordato Busnelli. Il suo intervento è soprattutto una testimonianza del legame tra il centro sportivo e generazioni di saronnesi. Un rapporto che, secondo l’ex dirigente, affonda le radici nella stessa costruzione della struttura.

«Ora sentire parlare della vendita del centro mi lascia davvero amareggiato. Ricordo quando, da giovane, insieme a tantissimi altri ragazzi raccoglievamo tonnellate e tonnellate di ferro per ricavare il denaro necessario alla costruzione di una realtà importante come la Robur». Un lavoro collettivo, fatto di volontariato, raccolte di fondi e sacrifici personali, che Busnelli considera parte integrante della storia cittadina.

«Penso che molti roburini proveranno amarezza per questa prospettiva. Il centro rappresenta un patrimonio storico anche nel ricordo di chi oggi non c’è più, ma che ha fatto di tutto per realizzare e far crescere questa meravigliosa struttura».

Da qui l’appello a individuare soluzioni alternative alla cessione, pur riconoscendo le difficoltà economiche che possono accompagnare la gestione di un impianto di queste dimensioni.

«Credo che possano esserci altre strade per mantenerlo operativo. Certamente chiuderlo e venderlo sarebbe un vero delitto, una scelta incomprensibile. Quando la situazione economica diventa difficile bisogna trovare il coraggio di rinnovare e cambiare, non rinunciare a ciò che è stato costruito in tanti anni».

Parole che aggiungono una nuova voce al confronto sul futuro del Centro Ronchi, luogo legato non soltanto all’attività sportiva, ma anche alla memoria e alla vita sociale di numerose famiglie saronnesi.

18102026

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