Città

SARONNO – Promossa la nuova viabilità davanti alla stazione, ma ora serve uno stop alla fermata selvaggia accanto ai taxi. La segnalazione e la richiesta di intervenire arrivano da residenti, automobilisti e pendolari: le auto ferme in attesa dei passeggeri occupano una corsia di transito, rallentano il traffico e creano problemi di sicurezza per chi guida e per chi si muove a piedi.

Il nuovo assetto dell’incrocio con via Cantore, introdotto durante i lavori di via Volonterio, è diventato definitivo dopo la sperimentazione estiva. Chi arriva da viale Rimembranze e percorre via Cantore verso via Caduti della Liberazione deve dare precedenza ai veicoli provenienti da piazza Cadorna e via Primo Maggio. Una soluzione che il comando di polizia locale ha valutato positivamente per la fluidità della circolazione.

Resta però una criticità che rischia di compromettere i benefici del cambiamento: le auto lasciate in attesa di familiari e conoscenti in arrivo dai treni, nel tratto accanto ai taxi dove vige il divieto di fermata.

Nei momenti di punta i veicoli occupano un’intera corsia, creando un restringimento proprio dove confluiscono i flussi da via Cantore e dal sottopasso. Chi arriva da via Cantore deve così spostarsi nell’altra corsia per superare le auto ferme. Una situazione che crea come un problema di sicurezza, oltre che una causa di code e rallentamenti.

Il tema era emerso anche durante la sperimentazione: ad agosto, dal comando di polizia locale era stata indicata la possibilità di introdurre soluzioni per scoraggiare le fermate irregolari nell’area taxi. Ora si torna a chiedere una risposta concreta, perché la nuova organizzazione delle precedenze possa funzionare senza una corsia occupata da chi aspetta i passeggeri.

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