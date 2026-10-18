Groane

SOLARO – Una serata dedicata alla conoscenza e alla tutela della fauna selvatica, con una buona partecipazione di pubblico. Si è svolto mercoledì 14 ottobre, nella sede del Parco delle Groane, all’ex Polveriera di Solaro, l’incontro dedicato al censimento del succiacapre, uno degli uccelli più particolari presenti negli ambienti naturali del territorio. L’appuntamento ha richiamato numerosi partecipanti, confermando l’interesse per le iniziative di divulgazione naturalistica promosse dal Parco. Al centro della serata il succiacapre e l’attività di censimento, importante per approfondire la conoscenza di questa specie e della sua presenza nelle aree protette.

Ma che cos’è il succiacapre? Si tratta di un uccello migratore, dal nome scientifico Caprimulgus europaeus, caratterizzato da abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne. Il suo piumaggio, con sfumature grigie e brune, gli permette di mimetizzarsi perfettamente tra foglie secche e vegetazione.

Si nutre soprattutto di insetti che cattura in volo, in particolare falene e altri insetti notturni. Durante il giorno rimane generalmente immobile al suolo o sui rami, risultando molto difficile da individuare. Il suo nome curioso deriva da un’antica credenza popolare, del tutto infondata, secondo cui questi uccelli succhierebbero il latte dalle capre. Il succiacapre frequenta ambienti aperti e semiaperti, radure e zone ai margini dei boschi. Proprio per le sue abitudini elusive, il censimento viene spesso effettuato attraverso l’ascolto del caratteristico canto dei maschi nelle ore serali e notturne.

Conoscere la distribuzione della specie è utile per seguirne l’andamento nel tempo e contribuire alla conservazione degli habitat naturali che la ospitano.

18102026