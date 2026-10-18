Cronaca

TURATE – Controlli straordinari del territorio negli ultimi giorni a Turate, dove i carabinieri, in collaborazione con la polizia locale, hanno effettuato una serie di verifiche finalizzate alla prevenzione dei reati, al contrasto dello spaccio e alla sicurezza stradale. All’operazione hanno preso parte sei militari, impegnati con due veicoli di servizio. Complessivamente sono state identificate 82 persone, controllate 33 automobili e ispezionati due esercizi pubblici.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto degli stupefacenti. Nel corso di due perquisizioni personali, i carabinieri hanno sequestrato 1,14 grammi di hashish. Una persona è stata segnalata alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida. Sul fronte della circolazione stradale, le verifiche hanno portato all’accertamento di dieci violazioni del codice della strada, con altrettante contravvenzioni.

L’intervento rientra nel programma di controllo e prevenzione promosso dal comando provinciale dei carabinieri, in collaborazione con le polizie locali del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare le situazioni di illegalità.

18102026