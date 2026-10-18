Cronaca

UBOLDO – Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Uboldo, dove un’automobile si è ribaltata lungo via IV Novembre. Sette i giovani coinvolti, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 23 e i 29 anni, due dei quali sono stati trasportati in ospedale. L’allarme è scattato poco prima delle 1.45, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per il ribaltamento della vettura. La centrale operativa Areu 118 ha inviato sul posto diverse ambulanze, tra cui quelle della Croce rossa di Saronno e della Croce viola di Cesate.

I sanitari hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, valutandone le condizioni. Per due giovani si è reso necessario il trasferimento in codice giallo agli ospedali di Saronno e Castellanza, per ulteriori accertamenti e medicazioni. In via IV Novembre sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo ribaltato e della carreggiata.

Presenti inoltre i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause del ribaltamento, ancora da chiarire.

(foto archivio)

18102026