Volley serie B, buon avvio per Pallavolo Saronno e Rossella Caronno
18 Ottobre 2026
SARONNO – Al via il campionato di volley maschile serie B: ieri pomeriggio in casa al Paladozio di via Biffi la Pallavolo Saronno ha battuto 3-2 Ml Informatica Missaglia (Lecco): 25-23, 24-26, 20-25 e 15.10. Avvio dunque positivo per i saronnesi.
In serata netto successo per la Rossella Ets Caronno che al palasport di Caronno Pertusella ha superato 3-1 il Res Volley di Mozzate: 26-24, 25-18, 22-25 e 25-18.
Per quanto riguarda il prossimo turno, sabato 24 ottobre alle 18, al palazzetto di Mozzate Res Volley-Pallavolo Saronno ed alle 20.30 Ferramenta Astori Montichiari (Brescia)-Rossella Ets Caronno, alla palestra delle scuole elementari nella cittadina bresciana.
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(foto di gruppo per Saronno vincente)
18102026