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SARONNO / CARONNO PERUSELLA – Creare spazi in cui ragazze e ragazzi possano incontrarsi, sperimentare, esprimersi e costruire relazioni, liberi da giudizi e stereotipi. È questo l’obiettivo di “Zona Franc@ Spazi aperti e percorsi espressivi per adolescenti”, il progetto rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni che prende avvio sul territorio di Saronno e Caronno Pertusella.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Villaggio Sos di Saronno e Fondazione Artos e si sviluppa attraverso due proposte differenti, accomunate dagli stessi obiettivi. Creare occasioni accessibili e continuative di socialità e partecipazione, valorizzare le capacità e le risorse degli adolescenti e offrire loro uno spazio nel quale sperimentare liberamente linguaggi, relazioni e modalità diverse di stare insieme. Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto – Ente Filantropico, nell’ambito del bando interventi sociali.

Il nome richiama proprio l’idea di una “zona franca”: uno spazio aperto nel quale ragazze e ragazzi possano sentirsi liberi di partecipare, esprimersi e sperimentare senza essere definiti da aspettative, giudizi o stereotipi. Teatro, musica e gioco saranno strumenti diversi per costruire questa possibilità.

A Saronno, teatro e musica per esprimersi

A Saronno, presso lo Spazio Incontro del Villaggio Sos, prende il via venerdì 23 ottobre il laboratorio gratuito di espressività teatrale e musicale, rivolto a un massimo di 15 partecipanti. Il percorso si svilupperà da ottobre 2026 a maggio 2027, tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18.30, con la conduzione di Francesca Esposito per la parte teatrale e di Alessia Pasini per la musicoterapia. Durante gli incontri, ragazze e ragazzi potranno sperimentarsi attraverso il teatro, la voce, il corpo, il movimento e la musica, lavorando sia individualmente sia all’interno del gruppo. Il percorso porterà progressivamente alla costruzione di un’esperienza condivisa e alla realizzazione di uno spettacolo teatrale conclusivo. Il laboratorio sarà accompagnato da una dimensione educativa che permetterà di osservare e sostenere le dinamiche del gruppo e le relazioni tra i partecipanti, grazie anche alla presenza di un educatore del Villaggio Sos. Il progetto prevede inoltre la possibilità di momenti di confronto con una psicoterapeuta, rivolti anche ai genitori che desiderino trovare uno spazio di ascolto e approfondimento sui temi legati all’adolescenza.

A Caronno Pertusella, il gioco come strumento di relazione

A Caronno Pertusella, presso Spazio Ariosto, in via Ariosto 72, Fondazione Artos propone un percorso gratuito di attività ludiche e di gruppo, che si svolgerà da novembre 2026 a giugno 2027, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18. Anche in questo caso, il percorso si rivolge a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, con l’obiettivo di favorire l’incontro, la partecipazione, la relazione e la possibilità di sperimentarsi all’interno di uno spazio dedicato agli adolescenti. A cambiare è lo strumento: a Spazio Ariosto sarà soprattutto la pedagogia del gioco a guidare le attività.

Nessun bambino nasce per crescere da solo

Il gioco diventa così un linguaggio attraverso cui incontrarsi, collaborare, sviluppare idee, fare nuove esperienze e costruire relazioni. Le attività si inseriscono nell’approccio dell’educazione informale e non formale di Fondazione Artos e sono pensate per offrire alle ragazze e ai ragazzi un contesto accogliente e non giudicante, nel quale partecipare e sperimentarsi con modalità differenti. Teatro, musica e gioco rappresentano quindi strumenti diversi all’interno della stessa cornice progettuale: creare spazi dedicati agli adolescenti, nei quali poter essere sé stessi, incontrare gli altri e sperimentare nuove possibilità di relazione e partecipazione.

“Con Zona Franc@ vogliamo creare spazi nei quali ragazze e ragazzi possano incontrarsi e sperimentare linguaggi diversi, sentendosi liberi di esprimersi e di costruire relazioni – spiega Paola Merati, Direttrice del Villaggio Sos di Saronno -. Teatro, musica e gioco rappresentano modalità differenti per raggiungere un obiettivo comune: offrire agli adolescenti occasioni di partecipazione e di protagonismo, all’interno di contesti accoglienti e attenti alle loro esigenze. La presenza educativa e gli spazi di confronto rivolti anche ai genitori permettono inoltre di inserire queste attività all’interno di una proposta più ampia”.

Zona Franc@ mette in rete competenze, spazi e modalità di intervento differenti per perseguire una finalità comune: creare sul territorio nuove opportunità di socialità, espressione e partecipazione per gli adolescenti, contribuendo al loro benessere e alla costruzione di relazioni positive.

La partecipazione alle attività è gratuita.

Per il laboratorio teatrale di Saronno, rivolto a un massimo di 15 partecipanti, è possibile iscriversi scrivendo a: [email protected], indicando nell’oggetto “Laboratorio teatrale Zona Franc@”, oppure contattando il numero WhatsApp 380 766 3069.