Calcio

SARONNO – Una domenica di calcio ricchissima di gol, emozioni e risultati contrastanti per le squadre del Saronnese e dei territori vicini. Dalla Serie D alla Seconda categoria, la giornata del 18 ottobre ha regalato il rocambolesco 3-3 del Fbc Saronno contro la capolista Rhodense, il pareggio della Caronnese a Lazzate, la pesante sconfitta dell’Universal Solaro e le vittorie di Cgds Misinto e Pro Juventute Uboldo. Ecco il quadro dei campionati, con risultati e classifiche.

Serie D, girone D: Varesina ancora senza vittoria, Pistoiese in fuga

Ottava giornata senza reti per la Varesina, che sul proprio campo di Venegono Superiore ha pareggiato 0-0 contro la Pro Sesto. Per i rossoblù si è trattato del terzo pareggio consecutivo, un punto che ha consentito di raggiungere quota 7 ma non di allontanarsi dalle zone basse della graduatoria. La partita ha visto gli ospiti pericolosi nel primo tempo, mentre la Varesina è cresciuta nella ripresa, senza però riuscire a trovare il gol decisivo.

Nelle zone alte, la Pistoiese ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva, superando il Pavia 1-0 con un gol nel recupero. Alle sue spalle ha tenuto il passo la Pro Patria, vittoriosa 2-1 contro la Casatese Merate. Successo esterno anche per la Castellanzese, 2-0 alla Correggese, mentre il Varese ha dilagato 5-1 sul campo dell’Arconatese. La Solbiatese ha recuperato due reti di svantaggio al Lentigione, pareggiando 2-2 grazie alla doppietta di Monteiro Barbosa.

Risultati, ottava giornata: Arconatese-Varese 1-5; Casatese Merate-Pro Patria 1-2; Correggese-Castellanzese 0-2; Crema-Pontedera 4-1; Oltrepò-Cittadella Modena 0-0; Pistoiese-Pavia 1-0; Sant’Angelo-Tropical Coriano 2-0; Solbiatese-Lentigione 2-2; Varesina-Pro Sesto 0-0.

Classifica: Pistoiese 24 punti; Pro Patria 19; Castellanzese 18; Lentigione 17; Pro Sesto 15; Casatese Merate 13; Varese 12; Cittadella Modena e Sant’Angelo 11; Correggese 10; Pavia e Crema 8; Varesina e Solbiatese 7; Tropical Coriano 5; Oltrepò 4; Arconatese e Pontedera 3.

Eccellenza, girone A: Saronno-Rhodense 3-3, Caronnese terza

Partita spettacolare al Colombo-Gianetti, dove il Fbc Saronno ha pareggiato 3-3 contro la Rhodense, arrivata da capolista e ancora imbattuta. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 40′ del primo tempo con Borda, ma nella ripresa i biancocelesti di Danilo Tricarico hanno ribaltato tutto in appena un quarto d’ora: Lofoco al 2′, Malvestio al 12′ e Vassallo al 17′ hanno portato il risultato sul 3-1. La Rhodense ha però reagito con Donini al 21′. Tre minuti più tardi il Saronno è rimasto in dieci per l’espulsione di Scaglione, per doppia ammonizione, e al 41′ Diaferio ha realizzato il definitivo 3-3. Un pareggio che ha lasciato qualche rimpianto ai saronnesi, protagonisti comunque di una prestazione convincente.

È terminato 1-1 anche il derby tra Ardor Lazzate e Caronnese. Dopo un primo tempo senza reti, Colombo ha portato in vantaggio gli ospiti al 5′ della ripresa su assist di Palma. La risposta dell’Ardor è arrivata appena due minuti dopo, con il colpo di testa vincente di Vavassori. La Caronnese ha conservato il terzo posto con 14 punti, mentre l’Ardor è salita a 4.

In vetta, la Rhodense è stata raggiunta dal Legnano, vittorioso 2-1 sull’Aurora Cantalupo.

Risultati, sesta giornata: Academy Calvairate-Barona 1-2; Ardor Lazzate-Caronnese 1-1; Besnatese-Assago 1-1; Fbc Saronno-Rhodense 3-3; Legnano-Aurora Cantalupo 2-1; Lentatese-Tribiano 3-4; Sedriano-Baranzatese 2-6; Vergiatese-Magenta 2-1.

Classifica: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

Promozione, girone B: Universal Solaro travolta, Rovellasca e Ceriano ko

Domenica difficile per le squadre locali di Promozione. Il risultato più pesante è stato lo 0-6 casalingo dell’Universal Solaro contro il Gallarate. Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo avanti 2-0 grazie a Milani e Bianchi, per poi dilagare nella ripresa con Rossi, Moscheo, ancora Milani e Carnelli. Sconfitta anche per il Rovellasca 1910, battuto in casa 2-0 dalla capolista Accademia Bustese, a segno nel primo tempo con Ficara e Pallaro.

Il Ceriano Laghetto è invece uscito sconfitto 4-1 dalla trasferta contro la Castanese. Per i cerianesi è andato a segno Ruggeri, ma la doppietta di Pinotti e le reti di Albini e Rondanini hanno consegnato il successo ai padroni di casa.

Un punto per lo Sc United, che nell’anticipo di sabato ha pareggiato 0-0 contro il Meda, salendo a quota 9.

In testa ha mantenuto il primato l’Accademia Bustese con 15 punti, seguita dal Gavirate a 14 e dal Gallarate a 12.

Risultati, sesta giornata: Accademia Inveruno-Morazzone 0-2; Castanese-Ceriano Laghetto 4-1; Gavirate-Base 96 1-0; Marnate Gorla-Accademia BMV 3-1; Rovellasca-Accademia Bustese 0-2; Sc United-Meda 0-0; Universal Solaro-Gallarate 0-6; Sestese-Luino 1-1.

Classifica: Accademia Bustese 15 punti; Gavirate 14; Gallarate 12; Marnate Gorla e Sc United 9; Morazzone 8; Meda, Base 96 e Ceriano Laghetto 7; Sestese, Castanese, Rovellasca e Universal Solaro 6; Luino, Accademia BMV e Accademia Inveruno 5.

Prima categoria: Tradate sconfitto, pareggi per Cistellum e Lomazzo

Nel girone H, il Tradate è stato battuto 3-2 sul campo del Bosto. Per gli ospiti sono andati a segno Santoro e La Rosa, ma le due reti non sono bastate per evitare la sconfitta. Il Tradate è rimasto così a 6 punti.

Pareggio casalingo per il Cistellum Cislago, che ha chiuso sull’1-1 la sfida contro il San Michele. Dopo il vantaggio ospite firmato da Ghizzi al 5′ della ripresa, i cislaghesi hanno risposto immediatamente con Garbin al 7′. Il Cistellum ha raggiunto quota 5.

In testa al girone H si sono confermate Belfortese e Valcuviana, entrambe con 13 punti.

Nel girone B, invece, il Lomazzo ha pareggiato 1-1 in casa contro il Montesolaro. Serra ha segnato per i padroni di casa, Girola per gli ospiti. Il Lomazzo è salito a 5 punti, mentre la Pro Lissone ha mantenuto il comando della classifica con 16.

Risultati delle squadre locali, sesta giornata

Girone B: Lomazzo-Montesolaro 1-1 (Serra, Girola).

Classifica, posizioni di riferimento: Pro Lissone 16 punti; Lomazzo 5.

Girone H: Bosto-Tradate 3-2 (per il Tradate Santoro e La Rosa); Cistellum Cislago-San Michele 1-1 (5′ st Ghizzi, 7′ st Garbin).

Classifica, posizioni di riferimento: Belfortese e Valcuviana 13 punti; Tradate 6; Cistellum Cislago 5.

Seconda categoria: vincono Misinto e Pro Juventute, Amor battuta

Nel girone G la Gerenzanese ha pareggiato 2-2 sul campo del Cavallasca, grazie alle reti di Viola e Pellizzi. I gerenzanesi hanno raggiunto quota 6, mentre la Bregnanese ha mantenuto il primato a punteggio pieno con 18 punti.

Nel girone K il Dal Pozzo ha conquistato un punto sul campo del Casorezzo. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 25′ della ripresa con Gliro, ma tre minuti dopo Maggiore ha firmato il definitivo 1-1. Il Dal Pozzo è rimasto nelle zone alte della classifica, quarto con 13 punti, alle spalle della capolista Victor Rho, a quota 18.

Nel girone R bella vittoria esterna della Cgds Misinto, che ha superato 3-0 l’Aurora Varedo. A decidere la sfida sono state le reti di Essaldi al 26′ della ripresa e la doppietta di Costanzo, a segno al 27′ e al 33′.

Pareggio ricco di gol per la Cogliatese, che ha chiuso 3-3 sul campo del Palazzo Milanese. Per gli ospiti doppietta di Banfi e rete su rigore di Pascale. Misinto e Cogliatese hanno raggiunto entrambe quota 9, mentre la Juvenilia ha conservato il primo posto con 18 punti.

Nel girone V, la Pro Juventute Uboldo ha conquistato una vittoria casalinga per 2-0 contro il Torino Club, grazie ai gol di Ristori e Montoli.

Sconfitta invece per l’Amor Sportiva di Saronno, battuta 1-0 in casa dall’Arsaghese con rete decisiva di Spitaleri. L’Amor è rimasta seconda con 13 punti, alle spalle del Vanzaghello, a punteggio pieno.

L’Azzurra Mozzate ha vinto 2-1 sul campo dell’Ardor, mentre San Marco-Equipe Garibaldi è stata sospesa per infortunio dell’arbitro.

Risultati delle squadre locali, sesta giornata

Girone G: Cavallasca-Gerenzanese 2-2 (per la Gerenzanese Viola e Pellizzi).

Classifica, posizioni di riferimento: Bregnanese 18 punti; Gerenzanese 6.

Girone K: Casorezzo-Dal Pozzo 1-1 (25′ st Gliro, 28′ st Maggiore).

Classifica, posizioni di riferimento: Victor Rho 18 punti; Dal Pozzo 13, quarto.

Girone R: Aurora Varedo-Cgds Misinto 0-3 (26′ st Essaldi, 27′ e 33′ st Costanzo); Palazzo Milanese-Cogliatese 3-3 (per la Cogliatese Banfi 2 e Pascale su rigore).

Classifica, posizioni di riferimento: Juvenilia 18 punti; Cogliatese e Cgds Misinto 9.

Girone V: Pro Juventute Uboldo-Torino Club 2-0 (Ristori, Montoli); Amor Sportiva-Arsaghese 0-1 (Spitaleri); Ardor-Azzurra Mozzate 1-2; San Marco-Equipe Garibaldi sospesa.

Classifica, posizioni di riferimento: Vanzaghello 18 punti; Amor Sportiva 13; Pro Juventute Uboldo 7; Azzurra Mozzate 5; Equipe Garibaldi 4.

(foto Andrea Elli, una fase di Fbc Saronno-Rhodense)

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