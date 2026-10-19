Cronaca

GERENZANO – Un cervo è sbucato improvvisamente dalla vegetazione ed è finito contro un’automobile in transito, provocando un violento incidente stradale. È successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, lungo via Risorgimento, la strada che collega Gerenzano a Rescaldina, in una zona caratterizzata dalla presenza di ampie aree boschive. L’animale, proveniente dai boschi che si estendono tra il Parco del Rugareto e il Parco dei Mughetti, ha attraversato improvvisamente la carreggiata, scontrandosi con una Lancia Y che stava percorrendo la strada. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato danni alla vettura, con la rottura del lunotto. Dopo lo scontro il cervo è finito sul margine della carreggiata, dove è morto nel giro di pochi minuti a causa delle conseguenze dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario con un’ambulanza. Fortunatamente gli occupanti della vettura non hanno riportato ferite e non si sono rese necessarie cure ospedaliere.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Rescaldina, che si sono occupati dei rilievi dell’incidente e della gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’episodio ha riportato l’attenzione sul rischio rappresentato dagli attraversamenti improvvisi degli animali selvatici lungo le strade che costeggiano le aree boschive. Un fenomeno che può creare situazioni di grave pericolo per gli automobilisti, soprattutto quando animali di grandi dimensioni, come i cervi, raggiungono improvvisamente la carreggiata.

(foto archivio)

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