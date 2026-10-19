Saronnese

CISLAGO – Una novità importante per le famiglie di Cislago: dal 1 settembre 2027 sarà attiva la prima scuola dell’infanzia statale del paese. Per la prima volta il Comune potrà dunque contare su un servizio educativo pubblico rivolto ai bambini in età prescolare, ampliando l’offerta scolastica del territorio.

La conferma è arrivata con l’approvazione, da parte della Provincia di Varese, del Piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2027/2028, che prevede l’attivazione della nuova scuola dell’infanzia nell’edificio comunale della Massina. La struttura entrerà a far parte dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di Cislago, andando a integrare i servizi scolastici già presenti.

L’Amministrazione comunale ha accolto con soddisfazione la decisione, che rappresenta il risultato di un percorso avviato da tempo e portato avanti attraverso il confronto con le istituzioni scolastiche e gli enti coinvolti. L’apertura della scuola statale consentirà di offrire alle famiglie una nuova opportunità educativa, rispondendo a un’esigenza del territorio e introducendo un servizio pubblico finora assente a Cislago.

Un traguardo che il Comune ha voluto condividere con la cittadinanza, sottolineando l’importanza dell’investimento nell’istruzione e nei servizi dedicati ai più piccoli.

L’appuntamento è dunque fissato per settembre 2027, quando la nuova scuola dell’infanzia statale della Massina potrà avviare la propria attività nell’ambito dell’anno scolastico 2027/2028.

19102026