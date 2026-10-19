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GERENZANO – Domenica 25 ottobre alle 16.30, a Palazzo Fagnani in via Fagnani 14 a Gerenzano, torna l’appuntamento con Un tè con l’Autore, la rassegna di incontri culturali che accompagna la stagione 2026/2027. Protagonista del pomeriggio sarà il libro “Mao Zedong, l’uomo che ha inventato la Cina di oggi”, scritto da Sergio Basso, sinologo, regista e sceneggiatore.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire la figura di uno dei personaggi più influenti e controversi della storia contemporanea e il suo ruolo nella costruzione della Cina attuale. Attraverso la sua biografia, Basso ricostruisce il volto poliedrico e contraddittorio di Mao Zedong, l’uomo che ha segnato profondamente le sorti del proprio Paese e contribuito a trasformare gli equilibri mondiali. La Cina di oggi, come sottolinea la presentazione del volume, è la figlia legittima, ribelle e potentissima di Mao. Il libro si propone così come una bussola per orientarsi nella storia recente del gigante asiatico, interrogandosi sull’eredità politica e culturale lasciata dal leader cinese.

A presentare e intervistare l’autore saranno Massimiliano Cavallo e Francesco Imparato, che guideranno il dialogo sui temi del volume e sulla figura di Mao Zedong. Al termine dell’incontro, come da tradizione della rassegna, i partecipanti potranno condividere un tè accompagnato da dolci, in un momento conviviale pensato per proseguire la conversazione e confrontarsi sugli argomenti affrontati.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Scelag insieme alla Pro Loco di Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano. L’appuntamento è aperto a chiunque voglia conoscere più da vicino la storia della Cina contemporanea attraverso il racconto di un autore che ne ha approfondito la cultura e le vicende.

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