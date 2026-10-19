Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, sabato 17 ottobre, ci sono l’appello per migliorare la viabilità davanti alla stazione di Saronno, una doppia sanzione scattata durante un controllo, il possibile futuro del Centro Ronchi e il confronto politico sulle richieste avanzate dagli studenti durante il corteo.

La fermata selvaggia davanti alla stazione ferroviaria di Saronno torna al centro delle segnalazioni dei cittadini. Auto in sosta breve e veicoli che si fermano fuori dagli spazi consentiti rischiano di ostacolare la circolazione, creando disagi per autobus, taxi e mezzi di soccorso. L’appello è quello di garantire maggiore sicurezza e mantenere libere le corsie, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza, quando il traffico davanti allo scalo ferroviario diventa più intenso.

Un controllo della polizia locale si è concluso con due sanzioni per un uomo fermato mentre viaggiava in monopattino senza casco. Dagli accertamenti è emerso che ospitava due persone senza aver comunicato la loro presenza alle autorità competenti. La vicenda ha così portato a contestazioni che vanno oltre l’infrazione iniziale legata alla circolazione.

Il possibile futuro del Centro Ronchi preoccupa chi vede nella struttura un pezzo importante della storia sportiva e sociale di Saronno. Mario Busnelli ha lanciato un appello contro l’ipotesi di vendita, sottolineando il legame tra il centro e la Robur, realtà che ha accompagnato generazioni di cittadini. «Venderlo sarebbe un delitto», è il messaggio con cui Busnelli richiama l’attenzione sul valore storico e comunitario dell’impianto, oltre che sulla necessità di tutelarne la funzione per la città.

Anche Azione è intervenuta nel dibattito seguito al corteo studentesco, riconoscendo le ragioni dei giovani ma chiedendo che alle richieste si accompagnino scelte concrete. Secondo il partito, il miglioramento delle condizioni degli edifici scolastici e dei servizi per gli studenti richiede investimenti e risorse, anche attraverso il bilancio comunale. Il richiamo è a superare gli slogan e tradurre le istanze emerse dalla manifestazione in interventi verificabili.

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