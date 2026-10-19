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SARONNO – Dai giochi per imparare il significato dei semafori alle letture animate, fino alla musica dal vivo: il progetto “La classe adotta un vigile” riparte con nuove proposte per insegnare ai più giovani a muoversi in sicurezza. Alla scuola dell’infanzia Happy Children è ripreso anche nel 2026 il percorso promosso da oltre vent’anni dal comando della Polizia locale nelle scuole cittadine, con l’obiettivo di trasmettere fin dall’infanzia il valore delle regole e della convivenza civile. Quest’anno la programmazione è stata estesa anche alle scuole secondarie di primo grado, dopo le richieste di interventi specifici arrivate lo scorso anno. Le programmazioni sono state inviate via mail a tutti i dirigenti scolastici delle scuole pubbliche e private cittadine. Ora si attendono le conferme degli istituti interessati, che permetteranno di definire gli appuntamenti e organizzare le attività educative per il nuovo anno scolastico.

A coordinare l’iniziativa è Barbara Milletich, che da anni propone attività educative pensate per avvicinare i bambini al tema della sicurezza stradale attraverso un linguaggio adeguato alla loro età: “Educare alla consapevolezza richiamando i principi della convivenza civile e della legalità è l’obiettivo che voglio proporre agli alunni che anche quest’anno sperimenteranno il nostro progetto di educazione stradale La classe adotta un vigile”, spiega.

Il percorso non si limita a illustrare le norme del Codice della strada, ma punta a far comprendere ai bambini il contesto sociale in cui si muovono quotidianamente insieme agli adulti: “Imparare a conoscere il contesto sociale in cui si muovono i bambini con gli adulti che li accompagnano, prenderne coscienza imparando a rispettare le regole attraverso giochi e racconti, così come li propongo da anni”, racconta Milletich. L’obiettivo è aiutarli a sviluppare progressivamente autonomia e senso di responsabilità, senza dimenticare che la strada è uno spazio condiviso.

“Imparare a muoversi in città assumendosi le proprie responsabilità, la propria autonomia, fornendo loro le soluzioni più idonee ma sempre rispettando quel principio di libertà di movimento, perché la strada è di tutti ma bisogna imparare a condividerla sempre accompagnati da un adulto a cui far riferimento”, aggiunge la coordinatrice.

Le attività vengono adattate all’età degli alunni e alle caratteristiche di ciascun gruppo. Le insegnanti presenti durante gli incontri forniscono indicazioni sulla classe e segnalano eventuali comportamenti scorretti osservati, in particolare nei momenti di entrata e uscita dagli edifici scolastici. Queste informazioni permettono di orientare le lezioni verso le situazioni concrete che i bambini affrontano ogni giorno.

“Il linguaggio si adatta alla loro età per motivarli al rispetto delle norme, aiutandoli a riconoscerle ed evitando così i rischi per gli utenti della strada”, sottolinea Milletich.

Nel corso degli anni sono state proposti giochi che aiutano i più piccoli a riconoscere i colori del semaforo e a utilizzare correttamente le strisce pedonali, mentre con i bambini più grandi vengono affrontate anche le regole da seguire quando ci si sposta in bicicletta. Al termine degli incontri, ogni partecipante riceve una scheda che riprende gli argomenti affrontati: “Per rendere l’attività più vicina al loro mondo propongo delle schede finali per fissare i concetti ricevuti, valutando così il loro livello di attenzione e motivandoli al rispetto delle regole apprese”, spiega la coordinatrice.

Il libro «Il Gatto Vigile» e le nuove collaborazioni

Tra gli strumenti utilizzati per avvicinare i bambini all’educazione stradale c’è anche “Il Gatto Vigile“, il libro realizzato da Alice Mantegazza in collaborazione con la Polizia locale. Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno nelle scuole dell’infanzia e nelle classi prime della primaria, Milletich si è attivata per ristampare 500 copie del volume, grazie al sostegno di Aci e Sara Assicurazioni Saronno, che hanno confermato il proprio impegno. I libri sono stati consegnati al comando della Polizia locale proprio a metà settembre, in vista della distribuzione alle scuole che aderiranno alla programmazione.

Per la nuova edizione è stata inoltre chiesta la disponibilità dell’autrice Alice Mantegazza a proseguire le letture nelle scuole, come già avvenuto lo scorso anno, dopo aver ottenuto il consenso del suo dirigente scolastico. L’iniziativa potrebbe contare anche sulla partecipazione di Rachele Zingoni, insegnante della scuola di musica La musica è vita, invitata a prendere parte agli incontri eseguendo dal vivo la canzoncina che accompagna il libro.7

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