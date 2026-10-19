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SARONNO – Lunedì 19 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno si alterneranno nubi sparse e schiarite, con ampi rasserenamenti attesi in serata. Non sono previste piogge durante il giorno, mentre nella notte sono attesi circa 0,5 millimetri di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15°C e una massima di 21°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo la giornata piovosa di domenica, il tempo sarà più asciutto e le schiarite si faranno via via più ampie, soprattutto verso sera. Le temperature massime torneranno a raggiungere i 21°C, mentre al mattino la minima sarà di 15°C. Qualche nube continuerà comunque ad attraversare il cielo nel corso della giornata.

In Lombardia infiltrazioni umide manterranno una certa variabilità, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni significativi nella maggior parte del territorio. Sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle basse pianure orientali si alterneranno nubi e schiarite, con rasserenamenti più ampi in serata. Condizioni simili sono previste sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi orientali. Sulle Orobie il cielo resterà prevalentemente grigio, senza precipitazioni significative, mentre sulle Alpi Retiche il tempo sarà variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio. I venti saranno molto deboli da Nord, in rotazione verso Sudovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3250 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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