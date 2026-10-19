Cronaca

LEGNANO – Una manifestazione studentesca per chiedere scuole più sicure e inclusive è sfociata in momenti di tensione, con il lancio di fumogeni e sassi contro la polizia, un cestino incendiato e un agente rimasto ferito. È successo nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, a Legnano, dove circa 200 studenti hanno partecipato alla mobilitazione. La protesta è iniziata al parco di via Diaz, dove si sono ritrovati i ragazzi che avevano scelto di non entrare a scuola. Davanti all’istituto Bernocchi è comparso uno striscione con la scritta «L’unico tetto che vogliamo è quello che non ci crolla in testa», per richiamare l’attenzione sulle condizioni degli edifici scolastici.

La mobilitazione ha riguardato anche il tema dell’inclusione degli studenti stranieri. Nella prima parte della mattinata il presidio si è svolto pacificamente, sotto il controllo delle forze dell’ordine, presenti anche alla luce degli episodi di vandalismo verificatisi venerdì scorso. Successivamente, con lo spostamento della protesta verso il centro cittadino, si sono registrati disordini: fumogeni, un cestino dato alle fiamme, sassi lanciati contro gli agenti e ripercussioni sulla circolazione stradale. Uno degli operatori di polizia è rimasto ferito.

La manifestazione di Legnano è arrivata a pochi giorni da quella organizzata la scorsa settimana anche a Saronno, dove gli studenti erano scesi in piazza per esprimere le proprie rivendicazioni. In quel caso, tuttavia, la mobilitazione si era svolta in maniera del tutto pacifica, senza incidenti né episodi di violenza.

19102026