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ROVELLASCA – Due appuntamenti per imparare a riconoscere i tentativi di truffa e capire come proteggersi dalle visite sospette. È l’iniziativa promossa dal sindaco Sergio Zauli e dall’amministrazione comunale di Rovellasca per lunedì 26 ottobre, con l’obiettivo di informare i cittadini e fornire indicazioni concrete per prevenire i raggiri, soprattutto ai danni delle persone anziane.

Il primo incontro si terrà alle 9.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, al termine della Messa. Il secondo è fissato alle 10.15 al centro pensionati. La partecipazione è gratuita e saranno presenti il luogotenente dei carabinieri di Turate Gabriele Cecchini, il comandante della Polizia locale Diego Monopoli, il sindaco Zauli, il vicesindaco Marco Discacciati e rappresentanti del Controllo di vicinato.

L’iniziativa arriva dopo alcune segnalazioni di tentativi di raggiro in paese. In alcune abitazioni si sarebbero presentate persone che, fingendosi tecnici, avrebbero cercato di convincere gli anziani a farle entrare. Tra le giustificazioni utilizzate figurerebbero presunti controlli sulla rete dell’acquedotto, con riferimenti a possibili contaminazioni dell’acqua, oppure verifiche attribuite al Comune e ad altre società.

Il sindaco ha quindi rinnovato l’invito a non aprire la porta a sconosciuti e a prestare attenzione a chi si presenta senza un appuntamento. Gli operatori regolari, infatti, non effettuano controlli a sorpresa nelle abitazioni: gli interventi necessari vengono preceduti da comunicazioni ufficiali da parte della Regione o dei gestori dei servizi.

Anche nel caso di persone che dichiarano di lavorare per l’acquedotto o per altri enti, è fondamentale verificare le credenziali prima di consentire l’ingresso. Se qualcuno insiste per entrare o la situazione suscita sospetti, la raccomandazione è di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

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