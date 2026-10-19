Città

SARONNO – Ventiquattro appuntamenti con il grande cinema d’autore, anteprime internazionali, titoli premiati ai festival di Venezia e Cannes e una selezione di proiezioni a sorpresa. È stato reso noto il programma della stagione 2026/2027 del Cineforum saronnese, organizzato in sinergia dalle sale del cinema Silvio Pellico e del cinema Prealpi con il patrocinio del comune di Saronno.

Il calendario prenderà il via a fine ottobre per proseguire fino alla primavera 2027. Tra i titoli di punta in cartellone figurano opere acclamate dalla critica internazionale, tra cui “Calle Málaga” di Maryam Touzani, “Dio ride” di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, “Wild Horse Nine” di Martin McDonagh, la Palma d’Oro di Cannes “Fjord” firmata da Cristian Mungiu e il Leone d’Oro di Venezia “Woman Unknown” di May el-Toukhy. Non mancheranno omaggi alla storia del cinema, come “Nouvelle Vague” di Richard Linklater, ed eventi speciali con pellicole premiate.

Le proiezioni si terranno settimanalmente in tre distinte fasce orarie: il martedì alle 20.45 (con animatore) e il giovedì alle 15.30 e alle 21 al cinema Silvio Pellico, oltre al mercoledì alle 15.30 e alle 21 al cinema Prealpi.

Saranno a breve disponibili le tessere di abbonamento per l’intera rassegna da 19 spettacoli al costo di 75 euro, con riduzioni previste a 60 euro per gli under 30 (Tessera Young) e per gli over 65 (per le proiezioni pomeridiane). I biglietti per i singoli ingressi saranno acquistabili a 7 euro (ridotto a 6,50 euro). La prevendita delle tessere sarà attiva alle casse dei cinema Silvio Pellico e Prealpi oltre che nella segreteria dell’Unitre di via San Giuseppe.

Il programma completo e dettagliato con tutte le date della rassegna è consultabile e scaricabile online sul sito ufficiale dei cinema di Saronno.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09