Città

SARONNO – Numeri dei parcheggi più leggibili e resistenti all’usura, con minori necessità di manutenzione. È l’obiettivo dell’intervento avviato da Saronno Servizi domenica 18 ottobre, in piazza Repubblica, dove è iniziata la posa dei nuovi cartellini identificativi degli stalli di sosta.

L’iniziativa prosegue il percorso di innovazione nella gestione dei parcheggi avviato proprio in piazza Repubblica nell’ottobre 2024. La numerazione dei posti auto, affiancata all’inserimento della targa per il pagamento, permette una gestione più precisa della sosta e agevola la ricerca del parcheggio e le attività di controllo.

Nella prima fase i numeri sono stati realizzati direttamente sull’asfalto. Questa soluzione ha però richiesto frequenti interventi di manutenzione per ripristinare le indicazioni progressivamente consumate e mantenerle leggibili. Durante l’estate sono stati quindi sperimentati alcuni cartellini posizionati sui marciapiedi.

L’introduzione di un sistema innovativo di gestione della sosta ha richiesto anche un confronto tra diverse soluzioni per individuare il supporto più adatto a identificare stabilmente i parcheggi. Al termine di questo percorso, Saronno Servizi ha scelto un modello proveniente dalla Germania che, per le sue caratteristiche e le modalità di posa, è stato individuato con l’obiettivo di migliorare la resistenza all’usura e ridurre gli interventi di manutenzione.

I lavori, iniziati in piazza Repubblica, proseguiranno nei prossimi giorni nelle aree di sosta numerate di tutta la città, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

L’intervento punta a mantenere riconoscibile nel tempo il numero di ciascun posto auto, limitando i disagi legati alle indicazioni consumate o poco visibili e contenendo i futuri costi di manutenzione.

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