Città

SARONNO – “La manifestazione degli studenti del 16 ottobre a Saronno merita innanzitutto un giudizio positivo. I nostri ragazzi hanno dimostrato maturità, senso civico e capacità di partecipazione. Il corteo si è svolto in maniera sostanzialmente ordinata e pacifica, offrendo un esempio importante anche a quelle realtà nelle quali, troppo spesso, il diritto di manifestare viene confuso con la violenza e la sopraffazione. L’episodio del cancello bloccato al liceo Grassi, che non condividiamo, non deve oscurare il valore complessivo della manifestazione. Nulla a che vedere con ciò che è accaduto a Milano e in altre grandi città dove la protesta studentesca ha funzionato da copertura speriamo involontaria ad atti di vandalismo, violenza contro le forze dell’ordine, disprezzo delle istituzioni”.

Inizia così la nota di Forza Italia in merito al dibattito politico in corso sulla manifestazione studentesca.

“È giusto che i giovani manifestino per una scuola migliore, per edifici sicuri, per strutture adeguate e per il proprio futuro. Ed è altrettanto giusto che la politica li ascolti.

Proprio per questo non condividiamo alcune affermazioni dell’Assessore alle Politiche giovanili Lucy Sasso fatte nell’occasione. Innanzitutto ci chiediamo a che titolo abbia preso la parola in una manifestazione in cui l’Amministrazione Comunale non aveva alcun ruolo. Ciò che peraltro ha affermato – quasi contrapponendo il valore dello sciopero con quello della normale didattica scolastica – risulta inaccettabile e anche offensivo per chi nella scuola opera ogni giorno. La scuola insegna a conoscere e a pensare, la manifestazione permette di esprimere le proprie idee. Sono due valori che si completano, non che si contrappongono.

Criticando apertamente il Governo Meloni, l’Assessore Sasso ha trasformato una giusta rivendicazione in un evento politico. L’edilizia scolastica è un problema nazionale e non certo da 4 anni a questa parte. Perché l’Assessore Sasso non ha criticato i governi di sinistra o “finto tecnici”che dal 2011 al 2022 si sono succeduti in Italia? Cos’ha fatto la sinistra in questi anni per migliorare la situazione della scuola?

Ma soprattutto vorremmo riportare il confronto a Saronno, partendo dalle responsabilità di chi oggi amministra la città.

Per le scuole comunali risultano previste risorse per 830.188 euro nel triennio 2026-2028 nell’ambito di un accordo quadro per le manutenzioni straordinarie. Risorse importanti, ma per le quali non risultavano ancora individuati, nell’atto esaminato, i singoli edifici e i relativi interventi. A queste si aggiungono 50.000 euro destinati alla riqualificazione del cortile della scuola Bascapè.

Chiediamo quindi alla Giunta di spiegare pubblicamente quali interventi siano stati effettivamente programmati, quali finanziati, quali affidati e quali già realizzati.

Naturalmente sappiamo che la manutenzione degli istituti superiori compete alla Provincia, mentre il Comune ha responsabilità sugli edifici delle scuole dell’infanzia, primarie e medie. Ma proprio per questo ciascun livello istituzionale dovrebbe rendere cdi ciò che gli compete prima di puntare il dito su altri. Meno slogan contro il Governo, più risposte concrete sulle scuole della nostra città.

Ai ragazzi diciamo: continuate a partecipare, a manifestare pacificamente, a chiedere conto alle istituzioni delle loro scelte. Ma fatelo sempre con la vostra testa, senza permettere a nessuno di appropriarsi delle vostre battaglie. La scuola non è di destra né di sinistra. È il futuro dei nostri giovani. E il loro futuro merita serietà, non propaganda”.

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