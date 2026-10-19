Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato costituente di Futuro Nazionale di Saronno.

Vi è una differenza sostanziale fra i consiglieri comunali, eletti dai cittadini, che ricoprono il compito di rappresentanza politica, di indirizzo e di controllo sull’operato dell’amministrazione, e gli assessori comunali, nominati dal Sindaco, che assolvono invece ad una funzione esecutiva avendo il dovere di rappresentare ed operare nell’interesse di tutta la cittadinanza.

Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Saronno si domanda se tutti gli assessori che costituiscono la Giunta comunale cittadina ne abbiano consapevolezza.

Dal caso dell’assessore al commercio, attività produttive e transizione ecologica Francesca Rufini alle parole dell’assessore ai Giovani, Pari opportunità, Innovazione e Promozione del territorio Lucy Sasso, il sindaco dica finalmente dove sta il limite.

Due episodi diversi, una stessa questione politica e istituzionale: chi viene nominato assessore dal sindaco di Saronno rappresenta soltanto una parte, oppure opera nell’interesse dell’intera comunità cittadina, compresi coloro che la pensano diversamente?

È una domanda alla quale, a Saronno, riteniamo sia arrivato il momento di dare una risposta chiara, netta e definita. Martedì 30 giugno l’assessore Francesca Rufini, durante la seduta di Consiglio Comunale ha etichettato pubblicamente il partito politico italiano Futuro Nazionale come “anticostituzionale”. Parole gravissime, soprattutto se espresse da chi dovrebbe essere esempio di imparzialità, nei confronti di un movimento politico legalmente costituito il 7 febbraio 2026 e pubblicamente rappresentato in città. Futuro Nazionale chiese allora al Sindaco una presa di posizione chiara, ritenendo quelle dichiarazioni incompatibili con l’equilibrio e la responsabilità richiesti a chi ricopre un incarico istituzionale.

Quella risposta, sul piano politico, continuiamo ad attenderla.

Oggi siamo costretti a porre nuovamente la stessa questione dopo le dichiarazioni dell’assessore Lucy Sasso al termine del corteo degli studenti delle scuole superiori saronnesi, svoltosi venerdì 16 ottobre. Vogliamo essere chiarissimi: non è in discussione il diritto degli studenti a manifestare, così come non è in discussione il diritto di ogni amministratore ad avere proprie opinioni politiche. La libertà di espressione appartiene a tutti. Ma proprio perché appartiene a tutti, chi ricopre un incarico istituzionale ha una responsabilità in più: ricordarsi che, quando interviene pubblicamente nel proprio ruolo, non rappresenta soltanto chi condivide le sue idee. Rappresenta anche chi non le condivide.

Dire agli studenti che scendendo in piazza avrebbero imparato “più di quello che viene insegnato a scuola” non è, a nostro giudizio, una semplice battuta politica. È un’affermazione inopportuna per chi ricopre il ruolo di assessore ai Giovani. Perché la scuola non è un bersaglio da utilizzare nella polemica politica. Dietro ogni giornata scolastica ci sono insegnanti che preparano lezioni, personale che garantisce il funzionamento degli istituti, famiglie che investono nell’educazione dei propri figli e soprattutto ragazze e ragazzi che costruiscono giorno dopo giorno il proprio futuro attraverso lo studio, il confronto e la crescita personale.

Con quale leggerezza si può svalutare tutto questo da un palco istituzionale? Con quale diritto si può lasciare intendere che una forma di partecipazione politica abbia necessariamente un valore formativo superiore al percorso scolastico?

Gli studenti sono liberi di manifestare, come possono scegliere di non farlo. Sono liberi di sostenere il Governo, di contestarlo o di non riconoscersi in nessuno degli schieramenti presenti. Ed è precisamente per questo che un assessore ai Giovani dovrebbe sentirsi responsabile nei confronti di tutti loro.

Nei mesi scorsi lo stesso assessore Sasso ha pubblicamente denunciato gli insulti e le minacce ricevuti sui social. Episodi che condanniamo senza esitazione: il confronto politico non può mai trasformarsi in minaccia, intimidazione o aggressione personale. Proprio per questo riteniamo necessario ricordare che il rispetto deve essere reciproco e che chi rappresenta un’istituzione dovrebbe contribuire ad abbassare il livello dello scontro, non ad alimentare ulteriormente divisioni.

Il rispetto delle istituzioni, della scuola e del pluralismo politico non deve mai essere messo in discussione.

Allo stesso modo, rispetto a quanto riferito circa presunti cori nostalgici o inneggianti al fascismo pronunciati durante il corteo, Futuro Nazionale prende nettamente le distanze da qualsiasi espressione di questo genere. Se tali episodi si sono verificati, li condanniamo senza ambiguità.

Respingiamo però con la stessa fermezza qualsiasi eventuale tentativo di attribuirli a Futuro Nazionale in assenza di elementi verificati che dimostrino un effettivo collegamento con il nostro movimento. La responsabilità individuale non può essere trasformata in un’etichetta politica per convenienza.

Oggi torniamo a rivolgerci direttamente al Sindaco. Prima il caso dell’assessore Rufini, poi le dichiarazioni dell’assessore Sasso. Quante volte ancora dovremo chiedere quale sia il confine tra opinione personale e responsabilità istituzionale?

Chiediamo al Sindaco di comunicare pubblicamente se ritiene queste modalità di intervento compatibili con il ruolo degli assessori da lei nominati. Non chiediamo censura. Non chiediamo silenzio. Chiediamo qualcosa di molto più semplice e, allo stesso tempo, molto più importante: responsabilità.

Perché un’amministrazione non appartiene alla maggioranza politica che la sostiene. Appartiene alla città. E un assessore non è l’assessore di chi la pensa come lui. È l’assessore di tutti.

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