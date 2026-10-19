Saronno, studenti: Lega chiede a Pagani e Proserpio di prendere le distanze dalle dichiarazioni di Sasso
19 Ottobre 2026
SARONNO – “Non è in discussione il diritto degli studenti a manifestare, ma il ruolo istituzionale di chi dovrebbe rappresentare tutta la città”.
Inizia così l’intervento della Lega Lombarda Saronno in merito alla manifestazione studentesca di venerdì.
“Le dichiarazioni dell’assessora Lucy Sasso durante il corteo studentesco di Saronno, secondo cui i ragazzi avrebbero imparato in piazza più di quanto venga loro insegnato a scuola, sollevano una questione politica che non può essere ignorata.
Gli studenti hanno tutto il diritto di manifestare ed essere ascoltati. Ma un assessore non può confondere il proprio ruolo istituzionale con quello di protagonista di una protesta contro il Governo, arrivando a sostenere che da quest’ultimo non arriveranno risposte.
La Lega chiede quindi al sindaco Pagani e all’assessore alla Cultura di prendere pubblicamente le distanze da queste dichiarazioni, chiarendo se rappresentino o meno la posizione dell’amministrazione.
Prima di impartire lezioni al Governo, sarebbe opportuno guardare anche alle responsabilità locali: dai ritardi nei lavori all’istituto Zappa e alla scuola Rodari fino alle criticità sul sostegno scolastico. Per la nuova Pizzigoni, inoltre, va ricordato il contributo fondamentale dei fondi regionali.
La questione non riguarda gli studenti, ma chi ricopre un incarico pubblico.
Ascoltare i giovani è un dovere. Trasformare il ruolo di assessore in un megafono della contrapposizione politica è un’altra cosa. Su questo Saronno merita una risposta chiara”.
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