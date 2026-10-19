Saronno, la musica unisce la città: al teatro Giuditta Pasta il concerto per la Festa del Trasporto
19 Ottobre 2026
SARONNO – La grande tradizione musicale saronnese torna a risuonare in occasione della storica Festa del Trasporto. Sabato 24 ottobre, alle 20.30, il teatro Giuditta Pasta di via I Maggio ospiterà un appuntamento di rilievo per la vita culturale cittadina, patrocinato dal comune di Saronno.
La serata vedrà protagonista sul palco il Corpo musicale cittadino di Saronno Aps, realtà storica attiva dal 1847, diretto dal Maestro Franco Cartanese. Ad affiancare la banda sarà il coro del Corpo musicale cittadino guidato dalla maestra Demetra Fogazza, con la partecipazione straordinaria del coro dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci“, diretto dalla maestra Maria Chiara Casiraghi.
Un’esibizione a più voci che vedrà collaborare musicisti ed ensemble giovanili del territorio in un programma celebrativo dedicato alla ricorrenza cittadina. L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata.
(foto d’archivio)
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