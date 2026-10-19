Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un’insegnante rivolta all’assessora Lucy Sasso dopo le sue dichiarazioni durante il corteo studentesco di venerdì 16 ottobre.

Gentile assessora,

sono un’insegnante e leggo con profonda amarezza il suo commento, secondo cui gli studenti imparerebbero più scendendo in piazza che a scuola. Lo ritengo infelice e irrispettoso nei confronti di chi ogni giorno lavora con impegno, passione e senso di responsabilità per la formazione delle nuove generazioni.

Manifestare è un diritto, ma il dissenso dovrebbe esprimersi attraverso cortei pacifici e civili, non attraverso insulti o prevaricazioni. Credo che lei, essendo stata a sua volta oggetto di insulti, sappia quanto le parole possano ferire e quanto sia importante usarle con responsabilità. Il diritto di protestare non autorizza a mancare di rispetto agli altri – cosa che lei ha fatto con questa dichiarazione.

La invito, pertanto, a rettificare pubblicamente le sue parole e a porgere le proprie scuse al personale scolastico. Insegnare non significa soltanto trasmettere conoscenze, ma anche educare, ascoltare, accogliere e sostenere. Significa, troppo spesso, ritrovarsi a svolgere il ruolo di assistente sociale, psicologo, confidente e persino “vice-genitore”, cercando di rispondere ai bisogni di ragazze e ragazzi che, talvolta, gridano silenziosamente il proprio bisogno di aiuto.

Significa assumersi responsabilità che vanno ben oltre le ore in classe, come accade durante i viaggi d’istruzione, quando affidiamo la nostra professionalità e la nostra attenzione alla sicurezza e al benessere degli studenti, giorno e notte. Tutto questo mentre lavoriamo spesso in condizioni difficili e con retribuzioni poco valorizzate. Questa è la scuola reale, quella che forse lei non ha avuto occasione di conoscere da vicino negli ultimi tempi. La invito a entrarci, ad ascoltare chi la vive quotidianamente e a comprendere la complessità di un lavoro che va ben oltre le ore trascorse in aula.

La invito, inoltre, a riconoscere il diritto di quegli studenti che venerdì hanno scelto di andare a scuola e che si sono trovati impossibilitati a entrare a causa dei lucchetti posti ai cancelli. Manifestare per i propri diritti è legittimo; impedire agli altri di esercitare i propri non lo è. Chi sceglie di partecipare a una protesta deve rispettare anche chi sceglie di entrare in classe. Il diritto di manifestare non può cancellare il diritto allo studio.

E, visto che parliamo di scuola, sarebbe opportuno ricordare che la manutenzione degli edifici scolastici, di cui molti ragazzi giustamente si lamentano, è una responsabilità che non riguarda soltanto lo Stato, che non stanzia risorse sufficienti, ma anche le amministrazioni locali, ciascuna per le proprie competenze. Le scuole cadono a pezzi, come denunciano giustamente i ragazzi, anche perché mancano interventi adeguati da parte della Provincia e del Comune, a seconda delle rispettive competenze.

Per quanto riguarda ciò che compete al Comune, la realizzazione della nuova scuola primaria Rodari è certamente un fatto positivo, ma non basta. Occorre occuparsi anche degli altri edifici scolastici, garantendo interventi, manutenzione e condizioni dignitose per studenti e personale. La scuola non si sostiene con le dichiarazioni, ma con l’attenzione e con i fatti.

Mi auguro, dunque, che voglia riconsiderare le sue parole, porgendo le sue scuse e riconoscendo il valore di chi, ogni giorno, si impegna per la formazione e il futuro delle nuove generazioni. Viceversa, farebbe una figura migliore a rassegnare le dimissioni dal ruolo che ricopre.

Il rispetto dovrebbe essere il fondamento di ogni confronto civile, soprattutto da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale.

Cordialmente.

Un’insegnante

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