Città

SARONNO – Tre giornate di riflessione e preghiera dedicate alla figura di San Francesco d’Assisi, con la partecipazione di padre Patrice Chocholski, sacerdote francese già rettore del celebre Santuario di Ars, in Francia, legato alla figura di san Giovanni Maria Vianney, conosciuto come il Curato d’Ars. L’iniziativa, promossa dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, è in programma da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre, con due appuntamenti quotidiani.

Padre Chocholski, originario di Thionville, è missionario della misericordia e ha ricoperto numerosi incarichi in ambito ecclesiale e culturale. È stato segretario generale dei Congressi mondiali della misericordia presso il cardinale Christoph Schönborn, rettore del Santuario di Ars e direttore dell’Institut Catholique de la Méditerranée di Marsiglia. Attualmente presiede l’Istituto multireligioso della misericordia ed è autore di diverse pubblicazioni dedicate al dialogo religioso e alla misericordia.

Il ciclo di esercizi spirituali si articolerà in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un aspetto della spiritualità francescana.

Lunedì 19 ottobre, la prima giornata sarà dedicata a «San Francesco e la croce», con una riflessione sul significato della sofferenza, del sacrificio e della riconciliazione nella vita cristiana.

Martedì 20 ottobre, il tema sarà «San Francesco, il dialogo e la pace», con particolare attenzione al messaggio francescano di fraternità, alla capacità di superare le divisioni e alla costruzione della pace.

Mercoledì 21 ottobre, l’ultimo appuntamento affronterà «San Francesco e la misericordia», prendendo spunto anche dalla parabola evangelica del buon Samaritano e dall’esperienza personale del santo di Assisi.

Il programma e gli orari

Tutti e tre i giorni sono previsti due momenti di predicazione, nelle seguenti sedi:

Alle 10 , nella chiesa Prepositurale di Saronno.

, nella chiesa Prepositurale di Saronno. Alle 21, nella chiesa Regina Pacis di Saronno.

Gli appuntamenti si svolgeranno dunque lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, sempre con gli stessi orari e nelle medesime chiese.

La tre giorni offrirà ai fedeli la possibilità di approfondire il messaggio di San Francesco attraverso le riflessioni di padre Chocholski, con un percorso che dalla croce arriverà ai temi della pace e della misericordia.

19102026