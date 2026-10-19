Il tema è stato affrontato anche durante un incontro istituzionale tra Comune e Regione Lombardia, mercoledì 16 settembre, alla presenza dell’assessora regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi. Il confronto riguardava le opere compensative e di urbanizzazione previste per Saronno nell’ambito dello sviluppo delle aree intorno al Saronno City Hub. Su indicazione della Regione, Ferrovienord è stata sollecitata a sviluppare una progettazione di dettaglio capace di recepire le esigenze del Comune.

La proposta di massima è stata predisposta dall’area tecnica comunale, dipartimento Infrastrutture. Ha carattere indicativo e serve a orientare la progettazione di Ferrovienord, rappresentando gli indirizzi dell’amministrazione e le principali linee guida tecniche e funzionali dell’opera. Tra le criticità richiamate nella delibera c’è il sottopassaggio esistente, descritto come angusto, strutturalmente inadeguato e non pienamente accessibile alle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Una stazione destinata a cambiare volto

Il ponte ciclopedonale si inserirebbe nel più ampio programma di riqualificazione dell’area ferroviaria saronnese, interessata dal progetto Saronno City Hub, che prevede investimenti per circa 45 milioni di euro. Il piano punta a trasformare la stazione e gli spazi circostanti, migliorando l’accessibilità, i percorsi pedonali e ciclabili, l’interscambio tra i diversi mezzi di trasporto e la qualità degli spazi pubblici. Un insieme di interventi destinato a incidere profondamente sull’aspetto e sulla funzionalità di uno dei principali nodi ferroviari della Lombardia. In questo contesto, il nuovo attraversamento sopra i binari avrebbe anche un valore urbanistico: quello di ricucire il tessuto cittadino, rendendo più agevoli gli spostamenti tra il centro, la stazione e il quartiere del Santuario.

La strada verso la realizzazione resta comunque lunga. Occorrerà verificare la compatibilità della nuova soluzione con le prescrizioni della Soprintendenza, sviluppare il progetto nei suoi dettagli e, soprattutto, fare i conti le risorse necessarie. Per il momento si tratta dunque di una proposta preliminare.

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