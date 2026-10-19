iltra2

TRADATE – Un’occasione per conoscere da vicino la sala parto, incontrare gli operatori sanitari e ricevere informazioni sul percorso che accompagna alla nascita di un bambino. Ha riscosso successo l’Open Day organizzato all’ospedale di Tradate, iniziativa promossa da Asst Sette Laghi e dedicata alle future mamme e ai futuri genitori. L’appuntamento ha permesso ai partecipanti di entrare in contatto con i professionisti della struttura, approfondire i servizi disponibili e trovare risposte a dubbi e domande legati alla gravidanza e al parto.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di favorire una maggiore conoscenza del percorso nascita, aiutando le famiglie ad affrontare questo importante momento con più consapevolezza e serenità. Soddisfazione è stata espressa da Asst Sette Laghi, che ha sottolineato il valore dell’incontro diretto tra futuri genitori e personale sanitario, anche per conoscere le opportunità offerte dalle diverse strutture ospedaliere dell’azienda.

L’Open Day di Tradate rientra nelle iniziative informative dedicate alla maternità e alla genitorialità. Asst Sette Laghi ha già invitato gli interessati a seguire i propri canali informativi per conoscere i prossimi appuntamenti e le ulteriori occasioni di incontro con i professionisti dei suoi ospedali.

19102026