Cronaca

UBOLDO – Un portafoglio sparito, con all’interno denaro contante e una carta bancomat, che sarebbe stata successivamente utilizzata per effettuare alcuni pagamenti in paese. È quanto ha raccontato una cittadina di Uboldo attraverso un messaggio pubblicato sul gruppo Facebook «Sei di Uboldo se…», lanciando un appello a chiunque possa aver notato qualcosa. «Stanotte mi hanno rubato il portafoglio con contanti e bancomat. Hanno poi effettuato transazioni al tabacchino IV Novembre (all’angolo) Uboldo. Qualcuno ha visto qualcosa?», ha scritto la donna, cercando così di raccogliere eventuali testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

Le circostanze del presunto furto non sono note. Non è stato precisato dove si trovasse il portafoglio al momento della sottrazione, né come sia avvenuto l’episodio. Non sono conosciuti nemmeno l’importo dei contanti sottratti e il valore delle successive transazioni che, secondo quanto riferito dalla cittadina, sarebbero state effettuate utilizzando la carta bancaria. Il riferimento alla tabaccheria di via IV Novembre riguarda esclusivamente il luogo in cui sarebbero avvenuti i pagamenti successivi alla scomparsa del portafoglio e non implica alcun coinvolgimento dell’attività commerciale nel furto.

La donna si è quindi affidata ai social per cercare qualcuno che possa aver assistito a movimenti sospetti o che disponga di informazioni utili. Un appello rivolto soprattutto a chi si trovava nella zona durante le ore interessate. Al momento si tratta di una vicenda raccontata dalla diretta interessata, senza ulteriori elementi che consentano di ricostruire con precisione la dinamica. Resta l’appello della cittadina, nella speranza che qualche testimonianza possa contribuire a chiarire quanto accaduto.

19102026