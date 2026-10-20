Città

SARONNO – Prima udienza del processo per la vicenda delle minacce e dell’aggressione denunciate da Alessandra, residente alla Cascina Colombara. In aula erano presenti la donna e Paolo Bocedi, presidente di Sos Italia Libera, l’associazione che l’ha affiancata nei mesi scorsi.

QUI LA SINTESI DELLA VICENDA

Alessandra, in quanto persona offesa, e l’associazione rappresentata da Bocedi hanno depositato le costituzioni di parte civile. In aula anche l’accusato attualmente ancora detenuto al carcere di Busto Arsizio. L’udienza è stata rinviata martedì 17 novembre alle 10 per discutere le richieste.

La vicenda riguarda l’uomo che viveva in un riparo di fortuna nella zona della Colombara. Tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, Alessandra aveva denunciato ripetute minacce, danneggiamenti e un’aggressione con una testata. La vicenda era finita sulle televisioni suscitando grande clamore a livello cittadino e non solo. A febbraio era seguito l’intervento dei carabinieri e l’arresto.

Sos Italia Libera ha spiegato di aver scelto di partecipare al procedimento per continuare a sostenere la donna anche nel percorso giudiziario.

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