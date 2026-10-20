Città

SARONNO – Mezz’ora di sciopero ogni giorno e blocco degli straordinari. Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Barco, dopo il presidio e il corteo di venerdì 16 ottobre contro la riorganizzazione annunciata dall’azienda.

Le organizzazioni sindacali Fim Cisl Laghi, Fiom Cgil Varese, Uilm Uil Varese e la rappresentanza sindacale unitaria hanno proclamato, uno “sciopero permanente a oltranza” per straordinari, flessibilità lavorative, reperibilità e trasferte. A queste astensioni si affianca lo sciopero quotidiano di mezz’ora, avviato lunedì 19 ottobre: dalle 11 alle 11,30 per il primo turno e il personale a giornata, dalle 18 alle 18,30 per il secondo turno.

Al centro della vertenza c’è il futuro dello stabilimento di via Banfi. Secondo quanto riferito dai sindacati, la direzione ha comunicato il trasferimento di oltre il 50% della produzione al sito di Suzhou, in Cina. Le organizzazioni dei lavoratori indicano inoltre ricadute della riorganizzazione sul 40% dell’area produttiva e sul 30% di quella impiegatizia, senza quantificare un numero complessivo di esuberi.

Una prospettiva che ha portato alla protesta del 16 ottobre e alla decisione di dare continuità alla mobilitazione. La vertenza era già aperta da settembre, quando l’annuncio di una prima riorganizzazione aveva fatto scattare lo stato di agitazione. Nel sito saronnese della multinazionale belga si producono anche monitor destinati alle sale operatorie.

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