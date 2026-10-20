Basket

SARONNO – Si è sbloccata la Robur Basket Saronno nel campionato di Divisione Regionale 1. Domenica, al PalaRonchi di via Colombo, la formazione biancazzurra allenata da Marco Rota ha conquistato la prima vittoria stagionale, superando Venegono per 77-69 al termine di una partita combattuta, decisa soprattutto da un terzo quarto di grande intensità. Protagonista della serata Maioli, autore di 28 punti e miglior realizzatore dell’incontro.

Dopo un avvio di campionato complicato, la Robur ha finalmente trovato il successo, dimostrando carattere e capacità di reagire anche nei momenti di difficoltà. L’inizio della sfida non è stato semplice per i padroni di casa, che hanno faticato a costruire gioco e si sono affidati soprattutto alle iniziative individuali di Acconito e Ballarate per rimanere a contatto con gli avversari.

All’inizio del secondo periodo Venegono ha provato ad allungare, trascinata da Marra, autore di 10 punti nel quarto. Saronno ha però reagito alzando l’intensità difensiva e trovando punti preziosi da Maioli e Ferioli, entrambi a quota 9 nel periodo. La rimonta ha consentito ai biancazzurri di andare all’intervallo lungo in vantaggio per 35-32.

La svolta è arrivata dopo la pausa. Nel terzo quarto la Robur ha cambiato decisamente passo, imponendo un parziale di 30-13 che ha indirizzato la partita. A fare la differenza sono state soprattutto le iniziative di Cova, autore di 11 punti nel periodo e 13 complessivi, ma tutta la squadra ha contribuito ad aumentare il divario.

Venegono non si è comunque arresa e nell’ultima frazione è riuscita a riportarsi fino a sei lunghezze di distanza, riaprendo una partita che sembrava ormai saldamente nelle mani dei padroni di casa. Nei minuti conclusivi, però, la formazione di Rota ha mantenuto la necessaria lucidità, gestendo il vantaggio e trovando punti importanti dalla lunetta.

Proprio i tiri liberi sono stati uno degli elementi decisivi: la Robur ha chiuso con 22 realizzazioni su 28 tentativi, confermando una buona precisione nei momenti importanti. A trascinare i biancazzurri è stato Maioli, premiato come miglior giocatore della serata grazie ai suoi 28 punti. In doppia cifra anche Ferioli con 16, Cova con 13 e Acconito con 12.

Il 77-69 finale ha così regalato alla Robur la prima soddisfazione nel nuovo campionato, davanti al pubblico del PalaRonchi. Un successo importante anche per il morale, dopo le difficoltà delle prime giornate.

Il prossimo impegno sarà ancora a Saronno: domenica i biancazzurri ospiteranno Tradate, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata contro Venegono.

Robur Basket Saronno-Venegono 77-69

ROBUR SARONNO: Paternoster n.e., Ballarate 5, Acconito 12, Ferioli 16, Hamid, Pasquariello, Maioli 28, Pagani 3, Sarr n.e., Rota, Grassadonia, Cova 13. Allenatore: Marco Rota.

Note: primo tempo 35-32; terzo quarto 30-13. Tiri liberi Robur Saronno 22/28.

20102026