Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una sconfitta di misura, al termine di una partita combattuta e ricca di occasioni, per la Caronnese Women, superata 2-1 dalla capolista Pro Sesto allo stadio Comunale. Le rossoblù allenate da Angelo Mastropasqua hanno tenuto testa alle avversarie, giocando a viso aperto e sfiorando più volte il gol, ma alla fine hanno dovuto arrendersi alla maggiore concretezza della formazione sestese. A rendere meno amara la sconfitta è stata la buona prestazione complessiva, mentre a destare preoccupazione è stato l’infortunio del capitano Beatrice Abati.

La sfida del campionato di Serie C femminile, girone A, ha messo di fronte due squadre reduci da un avvio positivo. La Pro Sesto aveva esordito battendo di misura il Torino Fc, mentre la Caronnese aveva conquistato un pareggio per 3-3 sul campo del Torino Women.

La cronaca – Le padrone di casa sono partite con determinazione, creando subito una prima opportunità con Pellegrinelli, che ha tentato la conclusione dal limite senza trovare la porta. Al 9′ è stata ancora l’attaccante rossoblù a rendersi pericolosa, questa volta su un assist di Caltanissetta, ma anche in questa occasione la mira è risultata imprecisa.

La risposta della Pro Sesto è arrivata al 12′, con una conclusione che si è stampata sulla traversa. La Caronnese ha continuato a cercare il vantaggio e al 22′, dopo una bella combinazione in area, Lattanzio si è trovata in posizione favorevole, calciando però sopra la traversa. Al 34′ un episodio ha interrotto il ritmo della partita: il capitano rossoblù Beatrice Abati è rimasta a terra per un infortunio che ha richiesto l’intervento dei volontari della Croce Rossa. La giocatrice è stata accompagnata fuori dal campo tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico Nel finale della prima frazione la Pro Sesto ha aumentato la pressione. Al 41′ è stata decisiva Schianta, protagonista di un intervento su una pericolosa conclusione della numero 9 ospite. Le squadre sono così rientrate negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa si è aperta con il vantaggio della Pro Sesto, arrivato al 5′ dopo un’incertezza della difesa caronnese. La rete ha reso la gara più nervosa e combattuta, ma le rossoblù non hanno rinunciato a cercare il pareggio. Al 17′ Aurora Marini ha sfiorato il palo con una potente conclusione dalla distanza. La Caronnese ha continuato a spingere e al 37′ è andata nuovamente vicina all’1-1: Marini ha servito un preciso pallone filtrante per Andreoli, ma l’occasione è sfumata per pochissimo.

Un minuto più tardi è arrivato invece il raddoppio della Pro Sesto, che ha sfruttato una ripartenza per portarsi sul 2-0. La partita sembrava ormai chiusa, ma le padrone di casa hanno avuto ancora la forza di reagire. Al 42′ Pellegrinelli ha riaperto l’incontro con una splendida punizione, superando il portiere avversario con una conclusione precisa. Nel recupero la Caronnese si è riversata in avanti alla ricerca del pareggio, senza però riuscire a superare nuovamente la difesa sestese.

È finita dunque 2-1 per la Pro Sesto, che ha confermato il proprio primato, mentre la Caronnese Women ha raccolto applausi per una prestazione generosa, pur senza conquistare punti. Per le rossoblù è rimasto anche il pensiero rivolto alle condizioni del capitano Abati, costretta a lasciare il campo nel primo tempo.

Caronnese Women-Pro Sesto 1-2 (0-0)

Marcatori: 5′ st Pro Sesto, 38′ st Pro Sesto, 42′ st Pellegrinelli (Caronnese).

(foto Caronnese/Maurizio Marocco Sport events: una fase del match)

20102026