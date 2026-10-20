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CASTIGLIONE OLONA – Dodici ore di pallavolo, musica, divertimento e atmosfere da brividi per festeggiare Halloween in maniera decisamente sportiva. È l’iniziativa organizzata da Castiglione Volley per sabato 31 ottobre, quando la palestra comunale di via Alcide De Gasperi ospiterà «Spike or Treat: 12 ore da brividi», un torneo che accompagnerà giocatori e appassionati per l’intera giornata.

L’appuntamento è dalle 10 alle 22, con una formula pensata per coinvolgere squadre miste e coniugare la competizione sportiva con il clima festoso della ricorrenza. Il torneo si disputerà con formazioni di sei giocatori contro sei, con l’obbligo di schierare almeno tre donne contemporaneamente in campo.

Non mancherà naturalmente l’aspetto agonistico, con premi che gli organizzatori hanno definito «mostruosi» destinati alle squadre meglio classificate. Ma la manifestazione non sarà soltanto una lunga sfida sottorete: durante le dodici ore sono previsti anche cibo, musica e un’ambientazione ispirata alla notte di Halloween, per trasformare la palestra in un luogo di incontro e divertimento. L’iniziativa, promossa da Castiglione Volley con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, punta dunque a proporre un modo originale di trascorrere la giornata del 31 ottobre, mettendo insieme sport, socialità e spirito di squadra.

Per partecipare è possibile iscriversi contattando gli organizzatori tramite WhatsApp al numero 3313814916, oppure inviando un messaggio privato al profilo Instagram @CastiglioneVolley. Un appuntamento aperto a chi ha voglia di mettersi in gioco e vivere Halloween tra schiacciate, difese e partite, con dodici ore di pallavolo all’insegna del divertimento.

(foto archivio)

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