Groane

CERIANO LAGHETTO – Esporre il Tricolore alle finestre e sui balconi sabato 24 e domenica 25 ottobre. È l’invito di Teodoro Garruto, referente del Comitato 1795 di Futuro Nazionale, che interviene sui disordini nel capoluogo lombardo ed esprime solidarietà alle forze dell’ordine e ai commercianti.

“Quello che è accaduto a Milano è inaccettabile. Questo è un chiaro attacco allo Stato e alla libertà” dichiara Garruto in una nota condivisa nelle ultime ore.

“Tutto questo è accaduto sotto la Madonnina, nel cuore di Milano, in piazza del Duomo: un luogo di straordinario valore storico, culturale e religioso, simbolo della città conosciuto in tutto il mondo e visitato ogni anno da milioni di turisti. Vedere un luogo così rappresentativo trasformarsi in teatro di disordini e devastazioni è un fatto che non può lasciarci indifferenti. Siamo di fronte ad atti di devastazione privi di senso, che nei casi più gravi hanno portato a furti, rapine e aggressioni. Comportamenti che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare pacificamente e che rappresentano una ferita per la città, per i suoi cittadini e per tutti coloro che credono nel rispetto delle regole e della convivenza civile”.

L’esponente di Futuro nazionale affronta il tema delle “violenza rivolta contro le forze dell’ordine, chiamate quotidianamente a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti noi. Parliamo di uomini e donne che spesso ricordiamo soltanto quando abbiamo bisogno di protezione e aiuto. Donne e uomini che ogni giorno svolgono un compito difficile, mettendo a rischio la propria incolumità per tutelare quella degli altri. Senza esagerare, in tante circostanze potremmo definirli eroi. A loro va la mia piena solidarietà e vicinanza”.

Garruto esprime inoltre solidarietà ai commercianti milanesi, costretti in alcuni casi ad abbassare le serrande per timore di nuovi disordini e a fare i conti con danni e atti vandalici ai propri negozi: “Dietro ogni attività commerciale ci sono sacrifici, investimenti, famiglie e anni di lavoro. Nessuno dovrebbe essere costretto a chiudere la propria attività per paura della violenza o a vedere il proprio negozio danneggiato. Anche a loro rivolgo la mia vicinanza”.

Per trasformare la condanna di quanto accaduto in un gesto pacifico e condiviso, Teodoro Garruto lancia un appello a tutti i cittadini: esporre il Tricolore fuori dalle proprie case sabato 24 e domenica 25 ottobre: “Invito tutti coloro che si riconoscono nei valori nazionali della legalità, del rispetto delle istituzioni, della nostra storia e della nostra civiltà a esporre la bandiera italina alle finestre, sui balconi e fuori dalle proprie abitazioni. Un gesto semplice e simbolico per dire con chiarezza che in Italia non accettiamo tutto questo. L’Italia non si tocca, da Nord a Sud”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09