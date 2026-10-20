Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Pierangela Vanzulli, segretario cittadino della Lega, circa il tema della sicurezza.

La sudditanza politica che il consigliere di Fratelli d’Italia ha dimostrato nell’ultimo Consiglio Comunale è assolutamente imbarazzante. Un consigliere di minoranza si batte e combatte affinché la maggioranza intervenga, potenzi, stanzi risorse per risolvere i problemi della gente, qualsiasi essi siano, ma soprattutto in tema di ordine pubblico. Sicuramente Fratelli d’Italia, come la Lega, ha nel suo dna la difesa del territorio da situazioni che squalificano la quotidianità della gente. Ma presentare una interrogazione sui problemi della sicurezza e poi nello stesso testo dire che il paese è tranquillo è incomprensibile, se non addirittura incoerente. A Gerenzano non c’è sicurezza, punto.

Non si può neppure dire che sul territorio si percepisce la presenza dei Vigili, perché su 12 mila abitanti 2 persone, un Comandante ed un operativo, non bastano neppure per garantire anche solo dei passaggi quotidiani nelle “zone calde” o “a rischio”. Quando si presenta una interrogazione sulla sicurezza e già all’interno si scrive che: “il comune di Gerenzano è una realtà complessivamente tranquilla sotto il profilo dell’ordine pubblico”, si rende praticamente inutile l’interrogazione stessa. Infatti la risposta del sindaco è stata che:

a Gerenzano non c’è nessun problema relativo alla sicurezza;

per questo non serve un assessorato ad hoc;

Sul potenziamento dei Vigili, l’Amministrazione ha detto che le richieste ad altri Comuni di convenzioni per potenziare il servizio, non hanno dato frutti.

Confermo. Ma scusate, ragioniamo con oggettività, quale Comune darebbe uomini, mezzi e tempo, sottraendoli al proprio territorio, per un’Amministrazione che dal 2012 (15 anni) non ha saputo mantenere, potenziare ed aumentare il Corpo dei Vigili Urbani? Spero che, per pudore, l’Amministrazione attuale non dia ancora una volta la colpa a noi, Lega, per questa situazione allo sbando. Noi abbiamo lasciato il Comune di Gerenzano nel 2012 con 4 Vigili in attivo e con un progetto di potenziamento del servizio. Neppure la situazione attuale del “Corpo dei Vigili ” è da addebitare a vincoli esterni, mancanza di risorse ecc… perché tutti i Comuni hanno le stesse leggi e regole con cui fare i conti, quindi perché gli altri Comuni ci riescono e questa Amministrazione no?

Aggiungo per completezza che il consigliere di Fratelli d’Italia fa una interrogazione all’acqua di rose, ottiene dalla Amministrazione dei plastici “no” su tutti i fronti e alla domanda del Sindaco che chiede se il consigliere è soddisfatto Lui dice SI e continuia pervicacemente a votare a favore di una Amministrazione che si professa civica, ma che è formata da partiti come il Pd, la sinistra, Forza Italia e, da poco, anche Progetto Civico Italia (Pci) che si definisce principalmente come una rete civica, ma è un partito che si colloca all’interno del perimetro dí centrosinistra e del campo largo.

È come se per farsi vedere dal loro elettorato avessero fatto l’interrogazione, ma per non “dispiacere” all’Amministrazione l’abbiano scritta “con delicatezza”. Il consigliere di Fratelli d’Italia poteva aggiungere a fine testo: “scusate se ho scritto”.

Fortunatamente a Gerenzano ci sono ancora politici fedeli agli elettori che hanno dato loro il mandato di rappresentarli in Consiglio ed operano nell’interesse della collettività. Questi sono i 3 consiglieri comunali del Centrodestra, che fanno al meglio quello che possono con spazi di parola sempre più ristretti. In Consiglio Comunale ci sono 17 consiglieri più il sindaco e 14 votano sempre a favore di qualunque cosa ci sia all’ordine del giorno: 14 contro 3. I cittadini devono sapere queste cose perché chi amministra con le proprie decisioni determina anche la qualità della loro vita quotidiana.

I consiglieri del Centro destra fanno quello che possono, ma sempre con dignità e a testa alta.

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