Lombardia

MILANO – Questa mattina in poco più di quattro ore sono stati quasi 300 i cittadini che si sono recati a Palazzo Pirelli per vaccinarsi, con decine di persone in attesa ordinata all’esterno dei box già prima delle ore 9.30 in attesa di accedere a una delle sette linee vaccinali appositamente allestite per l’occasione, alle quali nel corso della mattinata se ne sono aggiunte altre due per ridurre al minimo i tempi di attesa.

Sono stati somministrati 419 vaccini tra antinfluenzali, Covid e anti-pneumococco: numerosi anche i Consiglieri regionali che hanno aderito e si sono messi in coda all’esterno dei box vaccinali

“Palazzo Pirelli conferma di essere la casa dei lombardi, punto di riferimento per i cittadini anche nel garantire servizi come quello delle vaccinazioni. Lo confermano i numeri di oggi e la grande adesione che sta riscontrando la campagna promossa da Regione Lombardia –sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani-. L’iniziativa che abbiamo ospitato a Palazzo Pirelli punta a sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione. Confido in una ampia partecipazione anche in occasione del prossimo appuntamento del 27 ottobre e ringrazio l’ASST Nord Milano per la disponibilità dimostrata”.

Martedì 27 ottobre sarà nuovamente possibile vaccinarsi senza necessità di prenotazione sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D’Aosta: l’accesso al piazzale del Pirellone sarà consentito anche in questo caso dalla rampa di Piazza Duca d’Aosta in orario compreso tra le ore 9.30 e le ore 14.

La somministrazione dei vaccini antinfluenzali, anti-pneumococco e Covid è a cura dell’ASST Nord Milano: con la collaborazione della Protezione Civile regionale sarà nuovamente posizionata sul piazzale una tenda pneumatica all’interno della quale saranno ricavati i box vaccinali, garantendo così un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato.

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