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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 18 ottobre, ci sono la nuova proposta per collegare le aree della stazione di Saronno con un ponte ciclopedonale, il furto di un portafoglio a Uboldo, l’arrivo dalla Germania dei nuovi cartellini per i parcheggi e la lettera di un’insegnante all’assessora Lucy Sasso dopo le dichiarazioni sul corteo studentesco.

Un ponte ciclopedonale sopra i binari per superare la barriera ferroviaria e migliorare i collegamenti tra il centro di Saronno, la stazione e il quartiere del Santuario. È la nuova proposta preliminare predisposta dal Comune dopo lo stop della Soprintendenza al precedente progetto, che prevedeva una passerella sopra il ponte della Vittoria. L’obiettivo è fornire a Ferrovienord indicazioni per sviluppare una soluzione che risponda alle esigenze di accessibilità e mobilità sostenibile. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area ferroviaria, ma restano da approfondire gli aspetti tecnici e le risorse necessarie.

A Uboldo una cittadina ha denunciato sui social la scomparsa del proprio portafoglio, che conteneva denaro contante e una carta bancomat. Secondo quanto raccontato nel gruppo Facebook “Sei di Uboldo se…”, dopo il furto sarebbero stati effettuati alcuni pagamenti con la carta in un tabacchino di via IV Novembre. La donna ha lanciato un appello per trovare eventuali testimoni che possano aver notato movimenti sospetti e contribuire a chiarire l’accaduto. Al momento non sono noti né l’importo sottratto né le circostanze precise del furto.

Nuovi cartellini identificativi per gli stalli di sosta: Saronno Servizi ha avviato domenica 18 ottobre in piazza Repubblica la posa dei supporti scelti per rendere i numeri dei parcheggi più leggibili e resistenti all’usura. La soluzione arriva dopo una prima fase in cui le indicazioni erano state dipinte direttamente sull’asfalto, con la necessità di ripetere periodicamente gli interventi per ripristinarle. Il modello selezionato proviene dalla Germania e sarà installato progressivamente nelle aree di sosta numerate della città, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, con l’obiettivo di contenere i costi di manutenzione.

Una lettera aperta indirizzata all’assessora Lucy Sasso riporta al centro il dibattito sulle parole pronunciate durante il corteo studentesco del 16 ottobre. A scrivere è un’insegnante, che giudica irrispettoso il commento secondo cui i ragazzi avrebbero imparato più in piazza che a scuola e chiede una rettifica pubblica e le scuse al personale scolastico. Nella lettera viene sottolineata anche la necessità di rispettare chi ha scelto di entrare in classe, oltre a quella di intervenire sulle condizioni degli edifici scolastici. L’autrice richiama infine le responsabilità di Comune e Provincia per gli interventi di manutenzione di loro competenza.

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