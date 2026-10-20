Comasco

APPIANO GENTILE – Non ce l’ha fatta il motociclista di 49 anni di Caronno Pertusella rimasto gravemente ferito nell’incidente di lunedì 19 ottobre in via Salvo D’Acquisto. La notizia della morte si è diffusa ieri sera, suscitando grande rammarico a Caronno Pertusella.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 6, lungo la provinciale 23, all’altezza del McDonald’s. Gomirati era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto l’impatto con un’auto. Nell’incidente sono rimasti feriti anche due giovani di 19 e 28 anni.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’automedica. Per il motociclista, che aveva riportato diversi traumi, è stato richiesto anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure, il 49enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

I due giovani sono stati invece accompagnati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Le loro condizioni sono apparse meno gravi rispetto a quelle del motociclista.

Accanto ai sanitari hanno lavorato i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati per consentire le indagini e ricostruire la dinamica dello scontro.

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