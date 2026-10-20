Lombardia

MILANO – Dopo le segnalazioni dello Spi Cgil e un’interrogazione in Consiglio regionale, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha richiamato il diritto dei pazienti a ottenere gratuitamente una prima copia integrale della documentazione, senza dover motivare la richiesta.

La prima copia della cartella clinica deve essere gratuita. È quanto ribadito da Regione Lombardia in una circolare che richiama il principio sancito dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La questione era stata sollevata dallo Spi Cgil Lombardia dopo numerose segnalazioni di cittadini che si erano visti addebitare costi per ottenere la propria documentazione sanitaria. Le segnalazioni erano state trasmesse al difensore regionale e, insieme a Federconsumatori, era stata avviata un’attività di consulenza e supporto per aiutare i cittadini a conoscere i propri diritti e, quando necessario, presentare ricorso.

Il tema è arrivato anche in Consiglio regionale grazie a un’interrogazione del consigliere del Partito democratico Matteo Piloni, che ha chiesto chiarimenti all’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Nella circolare diffusa il 19 ottobre, l’assessore ha richiamato l’articolo 15 del Regolamento Ue 2016/679, dedicato al diritto di accesso ai propri dati personali.

Il documento chiarisce che il paziente che ne faccia richiesta ha diritto a ricevere gratuitamente una prima copia integrale della cartella clinica e che non è tenuto a motivare la domanda.

“Un traguardo importante, ottenuto grazie al lavoro di attenzione e costanza messo in campo da tutti i nostri attivisti che, sui territori, hanno ascoltato i bisogni dei cittadini, offrendo sostegno e raccogliendo con successo i primi rimborsi, arrivati prima della pronuncia di Bertolaso”, commenta Federica Trapletti, della segreteria dello Spi Cgil Lombardia.

Ora, sottolinea Trapletti, l’auspicio è che tutte le strutture sanitarie regionali si adeguino alle indicazioni: “La speranza è che tutte le strutture regionali si adoperino per mettere in pratica quanto sancito dalla Corte europea prima e da Regione Lombardia adesso”.

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