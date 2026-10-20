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SARONNO – Martedì 20 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, il cielo sarà molto nuvoloso a Saronno, con piogge deboli in arrivo dal pomeriggio e fenomeni in intensificazione in serata, quando non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Sono previsti complessivamente 26 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 14°C e una massima di 17°C. I venti soffieranno deboli da Est sia al mattino sia nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per pioggia.

La giornata sarà segnata da un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi aumenteranno già dal mattino, mentre le precipitazioni sono attese soprattutto dalla seconda parte della giornata, con una possibile intensificazione in serata. Le temperature resteranno più contenute rispetto ai giorni precedenti, con una massima di 17°C.

In Lombardia una circolazione depressionaria porterà nuvole e piogge diffuse, in intensificazione dal pomeriggio e soprattutto in serata, con possibili rovesci temporaleschi. Sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali sono attese piogge deboli, in intensificazione nel pomeriggio. Sulle basse pianure orientali i fenomeni arriveranno dal pomeriggio e potranno diventare più intensi in serata. Sulle pedemontane e alte pianure, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche le precipitazioni aumenteranno dalla sera, con possibili rovesci temporaleschi. Anche sulle Prealpi orientali la nuvolosità aumenterà gradualmente, fino a cieli coperti e piogge in serata. I venti saranno deboli orientali e lo zero termico si attesterà intorno ai 3050 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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