Comasco

MOZZATE – Quindici anni di attività, iniziative e collaborazione con le realtà del territorio. Un traguardo importante quello raggiunto dal Comitato Genitori Mozzate Aps, che nel corso dello scorso fine settimana ha festeggiato il quindicesimo anniversario dalla propria nascita. L’occasione è stata anche un momento per sottolineare il ruolo svolto dall’associazione nella comunità mozzatese, grazie all’impegno dei volontari e alla disponibilità a collaborare con le altre realtà locali.

A rivolgere pubblicamente le congratulazioni al Comitato è stata l’Amministrazione comunale, che attraverso i propri canali social ha voluto rendere omaggio all’associazione e al percorso compiuto in questi quindici anni.

«Congratulazioni al Comitato Genitori Mozzate Aps che ha festeggiato i 15 anni di attività», si è letto nel messaggio diffuso dal Comune, che ha descritto il sodalizio come «un’associazione sempre attiva, presente e disponibile sul territorio», sottolineandone anche la propensione alla collaborazione con le altre realtà locali. Il quindicesimo anniversario ha rappresentato dunque un’occasione per riconoscere il lavoro portato avanti dal Comitato Genitori e il contributo offerto alla vita della comunità. Un impegno che, come evidenziato anche dall’Amministrazione comunale, ha fatto della disponibilità e della collaborazione due caratteristiche distintive dell’associazione.

20102026