Cronaca

SARONNO – Non i soliti sacchetti di immondizia, bottiglie vuote o materiali di scarto, ma una borsa piena di vestiti di lusso, apparentemente seminuovi, puliti e persino profumati. È il singolare ritrovamento segnalato sui social dalla pagina «Area verde delle Tre Cascine, Selva/Colombara/Emanuela», che ha riacceso l’attenzione sul problema dell’abbandono dei rifiuti nelle zone di campagna.

A raccontare l’episodio è stato un frequentatore dell’area verde a sud di Saronno, rimasto particolarmente colpito dal contenuto della borsa, rinvenuta in un cespuglio lungo una strada sterrata. Un ritrovamento insolito, lo scorso weekend, soprattutto per le condizioni degli indumenti, che secondo la testimonianza non apparivano affatto destinati a essere gettati. «Un ritrovamento che mi ha lasciato attonito: una borsa piena di vestiti di lusso, seminuovi, puliti e profumati», si è letto nel messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dedicata alla tutela dell’area delle Tre Cascine.

L’autore della segnalazione ha colto l’occasione per proporre una riflessione più ampia sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un problema che riguarda tanto i piccoli gesti quotidiani, come gettare mozziconi, lattine, bottiglie o sacchetti contenenti le deiezioni dei cani, quanto gli scarichi abusivi di materiali ingombranti e potenzialmente pericolosi, dalle macerie agli pneumatici, fino alle batterie e all’eternit. Ma a suscitare maggiore perplessità, questa volta, è stata proprio la natura degli oggetti abbandonati. Indumenti di valore, ancora in buone condizioni, per i quali sarebbe stato possibile immaginare una destinazione diversa, a cominciare dal riutilizzo o dalla donazione.

«Questi vestiti di lusso, puliti e profumati a chi saranno appartenuti? Perché questa persona ha ritenuto bene di inoltrarsi per una strada sterrata di campagna per abbandonarli in un cespuglio?», si è domandato l’autore del post.

Interrogativi che, almeno per il momento, sono rimasti senza risposta. Non è noto chi abbia lasciato la borsa, né per quale ragione gli indumenti siano finiti tra la vegetazione. Il ritrovamento non consente quindi di ricostruire le circostanze dell’abbandono. E non si può escludere possa trattarsi di refurtiva.

(foto archivio: vestiario abbandonato)

20102026