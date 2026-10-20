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SARONNO – Azione Varese rafforza la propria organizzazione provinciale e investe sulle nuove generazioni. Matteo Sabatti, consigliere comunale a Saronno con delega allo Sport conferita dalla sindaca Ilaria Pagani, entra a far parte della segreteria provinciale di Azione, assumendo il coordinamento della rete under 30 del partito.

Una scelta voluta dal segretario provinciale Franco Binaghi, che conferma la volontà di costruire un’organizzazione capace di valorizzare i più giovani. Per Azione, infatti, il coinvolgimento delle nuove generazioni non può limitarsi all’ascolto o alla partecipazione occasionale: significa affidare loro ruoli, spazio decisionale e responsabilità concrete nella costruzione della proposta politica e nel radicamento territoriale.

“Crediamo in un partito nel quale i giovani non siano semplicemente destinatari delle decisioni prese da altri, ma protagonisti del cambiamento – dichiara Binaghi –. L’ingresso di Matteo nella segreteria va in questa direzione: valorizzare chi si impegna già nelle istituzioni e metterlo nelle condizioni di coinvolgere altri giovani, portandone idee, sensibilità e proposte”.

“In questi giorni abbiamo visto piazze, anche sul nostro territorio, riempirsi di ragazzi che chiedono attenzione per il proprio futuro – dichiara Sabatti –. Credo che parte integrante di questa richiesta debba essere un accesso equo allo sport, che non è un elemento accessorio, ma una parte fondamentale della crescita personale e della vita dei ragazzi. Significa creare occasioni di incontro, inclusione e partecipazione, garantendo a tutti la possibilità di praticarlo, anche mediante la creazione e la manutenzione di strutture adeguate. A Saronno sono impegnato quotidianamente su questi temi e voglio portare questo impegno anche all’interno di Azione”.

Con questo ingresso, Azione Varese punta a consolidare il rapporto con le nuove generazioni e a trasformare la loro partecipazione in un elemento strutturale della propria attività politica, a partire dai territori e dalle comunità in cui i giovani vivono, studiano e praticano sport.

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