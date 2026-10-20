Città

SARONNO – Prima di incontrare il pubblico, ha trovato al Teatro Giuditta Pasta il tempo e lo spazio per crescere. Giovedì 22 ottobre alle 20,45 arriva sul palco cittadino “Eumenidi. Tutta, tutta del padre io sono”, lo spettacolo diretto da Serena Sinigaglia e ispirato all’ultimo capitolo dell’Orestea di Eschilo.

Dopo l’esperienza al Festival dei Due Mondi di Spoleto, con un allestimento pensato per il luogo che lo ospitava, la compagnia ha lavorato a Saronno attraverso due periodi di residenza produttiva. Il Giuditta Pasta ha così accompagnato lo sviluppo artistico del progetto, mettendo a disposizione spazi e tempi per le prove.

In scena sette attrici: Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan e Debora Zuin. Sono loro a dare voce alle Eumenidi, le antiche Erinni legate alla vendetta, trasformate e accolte nel nuovo ordine istituito da Atena.

Sinigaglia affida proprio a queste figure il racconto: le protagoniste ripercorrono il passato e si interrogano su ciò che hanno perso nella trasformazione. Attraverso il mito, lo spettacolo affronta le origini della giustizia, il rapporto tra potere e genere e le regole che organizzano la società. Il lavoro corale delle interpreti intreccia parole, ricordi e movimento.

L’adattamento drammaturgico è di Serena Sinigaglia e Gabriele Scotti, con la traduzione dal greco di Maddalena Giovannelli. La produzione è firmata da Atir, Nidodiragno/Cmc Produzioni e Teatro Carcano. L’appuntamento rientra nella stagione “Radici 2026/27”, diretta da Andrea Chiodi.

Prima dello spettacolo, alle 19,30 nel foyer, la critica teatrale Chiara Palumbo condurrà “Oltre il Sipario”, un incontro di approfondimento per avvicinare il pubblico ai temi e alle scelte artistiche della rappresentazione.

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