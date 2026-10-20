Città

SARONNO – Investire nella scuola, distinguere la protesta pacifica dalla violenza e rispettare anche gli studenti che scelgono di restare in classe. Sono i punti dell’intervento di Chiara Angaroni, consigliera comunale del Pd e presidente della commissione cultura, sulle recenti manifestazioni studentesche.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la sua nota

“Sono ovviamente contro ogni forma di violenza, come ogni essere dotato di buon senso. Violenza fisica, verbale, violenza da social (purtroppo bisogna fare i conti anche con questa). In merito alle recenti manifestazioni, bisogna distinguere tra chi decide di manifestare pacificamente per rivendicare giusti diritti e un futuro migliore e chi sceglie di manifestare senza avere purtroppo la consapevolezza di ciò per cui sta manifestando e usa la violenza come strumento di protesta senza proporre, in effetti, nulla.

Rispetto anche gli studenti che scelgono di non manifestare, decidendo di rimanere in classe. Anche questa decisione merita rispetto. Come presidente della commissione cultura e consigliera del Pd, mi concentro sulla necessità, reclamata pacificamente dagli studenti, di investire nella scuola garantendo le condizioni adeguate per tutti e tutte. La scuola, prima ancora di avere una funzione culturale, ha una funzione pedagogico-educativa. La scuola è artefice di quella che io chiamo educazione sentimentale, rieducare cioè ai valori civili e civici. La cultura è sicuramente lo strumento migliore per creare ponti e mai come in questo periodo storico ne abbiamo assoluto bisogno”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09