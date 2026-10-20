Cronaca

SARONNO – Così violenti ed eccessivi da far sospettare subito che fossero notizie false, ma abbastanza dettagliati e numerosi da suscitare preoccupazione tra gli studenti prima e i genitori poi. Nelle ultime ore anche a Saronno, come in diverse città della Lombardia, si sono diffusi messaggi, Instagram, Tik Tok e soprattuto Whatsapp, su presunte rappresaglie di gruppi violenti, assalti alle scuole, aggressioni e persino violenze sessuali organizzate.

Audio, video e schermate di chat sono passati di telefono in telefono, senza che fosse possibile capire chi avesse diffuso i primi messaggi e su quali elementi si basassero. Il continuo inoltro ha moltiplicato “i minacciosi avvertimenti”, senza renderne più verificabile il contenuto.

Alcuni riportano minacce contro studenti stranieri, altri descrivono presunte violenze già avvenute. Circolano anche vocali di ragazzi che si dicono terrorizzati e intenzionati a restare a casa, oltre a video che sembrano simulare telefonate al 112, nelle quali non verrebbe garantita l’incolumità degli studenti. Contenuti che, non sono accertate autenticità e provenienza, diversi genitori hanno provveduto ad inoltrare alle forze dell’ordine per accertamenti.

Negli ultimi due giorni diverse richieste di rassicurazioni sono arrivate al comando di polizia locale e ai numeri di emergenza. A Saronno non si sono registrati problemi né negli istituti né nelle zone adiacenti al polo scolastico. Gli allarmi rilanciati, insomma, non hanno quindi trovato riscontro nella situazione cittadina ne per le presunte violenze raccontate come già successe ne per le rappresaglie annunciate.

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