Cronaca

SARONNO – Prima il messaggio sul telefono rotto e sul nuovo numero da salvare. Poi, su WhatsApp, la richiesta di un versamento, accompagnata dalla parola “Urgente” scritta in maiuscolo. È quanto racconta una lettrice, contattata nella mattinata di martedì 20 ottobre da qualcuno che si spacciava per suo figlio.

Nel primo messaggio, ricevuto sul suo numero di cellulare, il mittente sosteneva di aver rotto il telefono e di utilizzare un nuovo recapito. Le chiedeva quindi di memorizzarlo subito per poter continuare a comunicare attraverso WhatsApp.

È arrivata poi la richiesta di denaro. Sempre fingendosi il figlio, l’interlocutore sottolineava la necessità di effettuare con urgenza un versamento su un conto di cui avrebbe fornito i riferimenti.

“Naturalmente non ci sono cascata”, spiega la lettrice, che ha deciso di condividere l’esperienza per mettere in guardia altri saronnesi. Nella sua segnalazione richiama soprattutto l’attenzione sulla parola “Urgent”: un modo, osserva, per suscitare allarme e spingere chi legge ad agire in fretta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09