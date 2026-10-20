Softball

SARONNO – Due giornate di softball giovanile, sei squadre partecipanti e tante giovani promesse in campo, sotto gli occhi anche dei tecnici della Nazionale italiana. Si è conclusa lo scorso fine settimana, al campo di via De Sanctis, la sesta edizione del torneo «Piccole Stelle di Enrico Obletter», manifestazione organizzata dal Saronno Softball e dedicata alla memoria del grande allenatore, figura di riferimento del softball italiano.

A conquistare il primo posto è stata la selezione T.I.M. Piemonte Under 13, che ha preceduto la rappresentativa del Veneto e il Team Future Italia. Quarta posizione per il T.I.M. Piemonte Under 14, mentre le padrone di casa del Saronno Softball hanno chiuso al quinto posto, davanti alle Old Rags Lodi.

Al di là dei risultati, il torneo ha rappresentato un’importante occasione di confronto per le giovani atlete, protagoniste di due giorni di partite e di un appuntamento che si è ormai consolidato nel calendario del softball giovanile.

Particolarmente significativa è stata la presenza dello staff della Nazionale italiana Under 15, che ha seguito le partite per osservare e valutare le giocatrici. Il torneo saronnese è diventato così anche un’occasione per avviare il lavoro di selezione in vista della Coppa del Mondo Under 15, in programma nel 2027 negli Stati Uniti.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Saronno Softball, Massimo Rotondo, che al termine della manifestazione ha sottolineato sia il livello tecnico delle partecipanti sia l’impegno organizzativo della società.

«Ancora una volta il torneo dedicato ad Enrico Obletter si è dimostrato una manifestazione giovanile di alto livello, vinta meritatamente dal T.I.M. Piemonte Under 13. Devo ringraziare lo staff dei volontari della mia società che ancora una volta si sono dimostrati impeccabili: senza il loro aiuto sarebbe stato impossibile organizzare tutto questo», ha dichiarato Rotondo.

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione, alla quale ha partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune di Saronno, Mauro Lattuada. Presenti inoltre Giorgia Brambilla, consigliera del Comitato regionale lombardo della Federazione italiana baseball softball e team executive della Nazionale Under 15, e Lorena Cerami, neoconsigliera regionale e allenatrice della selezione piemontese Under 14.

Alla premiazione hanno preso parte anche il consigliere Riccardo Franzosini e le atlete del Saronno Alessia Rui e Dora Delfino. Tra i riconoscimenti individuali si è distinta Isabel Viffredo, della selezione Piemonte Under 13, che ha conquistato entrambi i premi di miglior giocatrice del torneo (Mvp) e miglior lanciatrice.

Per il Saronno Softball si è così concluso un altro appuntamento dedicato alla crescita delle giovani atlete e al ricordo di Enrico Obletter, con la partecipazione di squadre provenienti da diverse realtà del softball italiano e l’attenzione rivolta anche alle future protagoniste della Nazionale.

Classifica finale del torneo Piccole Stelle di Enrico Obletter 2026

T.I.M. Fibs Piemonte Under 13 Fibs Veneto Team Future Italia T.I.M. Fibs Piemonte Under 14 Saronno Softball e Baseball Asd Old Rags Lodi

Premi individuali: Mvp (miglior giocatrice) e miglior lanciatrice: Isabel Viffredo (T.I.M. Piemonte Under 13).

(foto in alto la squadra vincitrice, sotto rappresentativa saronnese)

20102026