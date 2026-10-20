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VEDANO OLONA – Come organizzare una manifestazione pubblica rispettando tutte le normative? Quali sono le procedure da seguire e gli adempimenti burocratici necessari per promuovere eventi sul territorio? Sono stati questi i temi al centro di un incontro informativo organizzato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale di Vedano Olona, con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche a chi si occupa dell’organizzazione di iniziative e manifestazioni.

La serata è stata promossa dalla vicesindaca Fabiana Conti, che tra le proprie deleghe ha anche quella agli Eventi, per favorire una maggiore conoscenza delle disposizioni che regolano l’organizzazione delle manifestazioni, dalle iniziative di piccole dimensioni agli appuntamenti più complessi. A guidare l’incontro è stato il comandante Enrico Lanzalone, che ha illustrato i diversi aspetti della normativa, soffermandosi sulle procedure e sugli obblighi burocratici con cui devono confrontarsi associazioni e organizzatori.

L’obiettivo è stato quello di rendere più comprensibile una materia spesso articolata, offrendo chiarimenti utili a quanti contribuiscono alla vita sociale del paese attraverso eventi, manifestazioni e altre iniziative pubbliche.

L’appuntamento ha rappresentato anche un’occasione di confronto tra l’Amministrazione comunale e le realtà attive sul territorio, nella prospettiva di rafforzare la collaborazione e facilitare la corretta organizzazione delle future manifestazioni. Attraverso i propri canali social, il Comune ha espresso un ringraziamento al comandante Lanzalone per la chiarezza e la disponibilità dimostrate durante la serata, sottolineando l’importanza di iniziative di questo genere per promuovere una maggiore consapevolezza delle regole. Un momento di formazione e dialogo, dunque, pensato per aiutare associazioni e organizzatori a muoversi con maggiore sicurezza tra autorizzazioni, procedure e adempimenti, favorendo lo svolgimento delle iniziative che animano la comunità vedanese.

20102026