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TURATE – Un appello per ritrovare una moto rubata e una ricompensa di 500 euro per chi riuscirà a fornire informazioni concrete e verificabili utili al suo recupero. È l’iniziativa lanciata dal proprietario di una Husqvarna 450 Supermotard, rubata domenica 19 ottobre a Turate, nella zona dell’ingresso autostradale, intorno alle 12. La moto è riconoscibile dalla livrea bianca e nera, dalle grafiche gialle con il marchio Rockstar e dal numero 28 presente sulle carene. Per favorire il ritrovamento, il proprietario ha diffuso un appello chiedendo di condividere il più possibile le immagini del mezzo.

La ricompensa di 500 euro è destinata a chi troverà la moto oppure fornirà informazioni concrete e verificabili che consentano di localizzarla e recuperarla. Chiunque abbia informazioni può contattare direttamente Tommaso al numero 351 845 5840.

L’appello è rivolto in particolare ai cittadini di Turate, Saronno, Gerenzano, Rovellasca, Rovello Porro, Cislago, Limido Comasco, Como, Varese e Milano, territori indicati nell’annuncio per la diffusione della segnalazione.

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